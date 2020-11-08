Нечисть крадет с неба луну: все приметы, традиции и запреты на 8 ноября

Какой сегодня праздник. 8 ноября 2020 года христиане чтят память великомученика Димитрия Солунского, который был сыном римского проконсула в Фессалониках. В мире празднуется Международный день радиологии в эту дату. При этом в народе этот день был связан с поминанием усопших. Что категорически запрещено делать в эту важную дату и какие традиции соблюдались 8 ноября на территории Украины с давних времен – читайте в нашей статье.

Кто празднует именины 8 ноября: Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Иосаф, Луп, Митродор, Феофил.

Какие традиции соблюдаются в этот день

Считается, что 8 ноября души умерших родных и близких еще находятся на земле и приходят к себе на могилу в виде птиц.

Считается, что 7 ноября нужно убраться на кладбище, а 8-го рассыпать зерно. Наши предки в Дмитриев день пекли блины и поминали близких. Также в этот день обед необходимо подавать вечером, поскольку души усопших родственников приходят после того, как стемнеет.

Первый блин снимали со сковороды с мольбой к Господу послать покой умершим близким. Его не ели, а оставляли в тарелке на подоконнике. Считалось, что чем богаче накрыть стол, тем легче будет умершим на небесах.

Народные приметы 8 ноября

В этот день обычно заканчивался сезон сватовства.

По приметам в этот день уже сильно холодало и люди готовились к зиме.

Если на Дмитриев день был мороз и много снега, то это означало, что зима будет холодной и снежной.

Если заря была багровой, то ожидалась ветреная погода, а холод означал, что стекло на окнах запотеет.

Люди говорили, что в ночь на 8 ноября нечисть крадет с неба луну, чтобы выдоить ее, как корову.

Что нельзя делать в Дмитриев день

8 ноября не принято было заниматься тяжелым физическим и умственным трудом. В этот день также нельзя забывать об усопших родственниках.

Напомним, ранее сообщалось, что в ноябре украинцы будут отдыхать девять дней.

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