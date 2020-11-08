Нечисть крадет с неба луну: все приметы, традиции и запреты на 8 ноября

8 ноября особое внимание уделяется усопшим родственникам
Какой сегодня праздник. 8 ноября 2020 года христиане чтят память великомученика Димитрия Солунского, который был сыном римского проконсула в Фессалониках. В мире празднуется Международный день радиологии в эту дату. При этом в народе этот день был связан с поминанием усопших. Что категорически запрещено делать в эту важную дату и какие традиции соблюдались 8 ноября на территории Украины с давних времен – читайте в нашей статье.
Кто празднует именины 8 ноября: Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Иосаф, Луп, Митродор, Феофил.
Считается, что 8 ноября души умерших родных и близких еще находятся на земле и приходят к себе на могилу в виде птиц.
Считается, что 7 ноября нужно убраться на кладбище, а 8-го рассыпать зерно. Наши предки в Дмитриев день пекли блины и поминали близких. Также в этот день обед необходимо подавать вечером, поскольку души усопших родственников приходят после того, как стемнеет.
Первый блин снимали со сковороды с мольбой к Господу послать покой умершим близким. Его не ели, а оставляли в тарелке на подоконнике. Считалось, что чем богаче накрыть стол, тем легче будет умершим на небесах.
Напомним, ранее сообщалось, что в ноябре украинцы будут отдыхать девять дней.
Также мы публиковали календарь праздников, которые в Украине отмечаются в ноябре.