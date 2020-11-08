Нечисть краде з неба місяць: всі прикмети, традиції і заборони на 8 листопада

Яке сьогодні свято. 8 листопада 2020 року християни вшановують пам'ять великомученика Димитрія Солунського, який був сином римського проконсула у Фессалоніках. У світі святкується Міжнародний день радіології в цю дату. При цьому у народі цей день був пов'язаний з поминанням покійних. Що категорично заборонено робити в цю важливу дату і які традиції дотримувалися 8 листопада на території України з давніх часів – читайте в нашій статті.

Хто святкує іменини 8 листопада: Антон, Афанасій, Василь, Дмитро, Іосаф, Луп, Митродор, Феофіл.

Які традиції дотримуються в цей день

Вважається, що 8 листопада душі померлих рідних і близьких ще знаходяться на землі та приходять до себе на могилу у вигляді птахів.

Вважається, що 7 листопада потрібно прибратися на кладовищі, а 8-го розсипати зерно. Наші предки у Дмитрієв день пекли млинці та поминали близьких. Також в цей день обід необхідно подавати ввечері, оскільки душі покійних родичів приходять після того, як стемніє.

Перший млинець знімали зі сковороди з благанням до Господа послати спокій померлим близьким. Його не їли, а залишали в тарілці на підвіконні. Вважалося, що чим багатший накрити стіл, тим легше буде померлим на небесах.

Народні прикмети 8 листопада

В цей день зазвичай закінчувався сезон сватання.

За прикметами в цей день вже сильно холодає і люди готувалися до зими.

Якщо на Дмитрієв день був мороз і багато снігу, то це означало, що зима буде холодною і сніжною.

Якщо зоря була багровою, то очікується вітряна погода, а холод означав, що скло на вікнах запітніє.

Люди говорили, що в ніч на 8 листопада нечисть краде з неба місяць, щоб видоїти його, як корову.

Що не можна робити в Дмитрієв день

8 листопада не прийнято було займатися важкою фізичною і розумовою працею. В цей день також не можна забувати про покійних родичів.

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