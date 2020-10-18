Неделя подарит крутые перемены: гороскоп всем знакам Зодиака с 19 по 25 октября

Гороскоп на предстоящую неделю с 19 по 25 октября 2020 для всех знаков Зодиака сулит нам важные перемены и обещает насыщенную неделю. В эти дни изменится не только погода и нагрянет мощная магнитная буря, но и многие из нас смогут отметить эти дни в календаре как судьбоносные.

В каких сферах жизни нужно осторожничать, а где - идти напрорыв и только до конца? Кого ждут неожиданные расходы, а кому повезет получить дополнительный доход? Кто будет купаться в реках любви, а кто так и не дождется долгожданного звонка? На все эти и другие вопросы отвечают каждому из нас астрологи, пишет assol-club.

Овен

Впереди Овна ждут полные суеты дни, но они принесут вам успех. Вы будете легко завоевывать признание, обретать новые связи и знакомства. Вы окажетесь в центре внимания, и говорить о вас будут много и громко. Причиненные вам обиды долго не забудете, поэтому избегайте людей, от которых может исходить негатив. В личной жизни будьте осторожны, не давайте обещаний в порыве чувств, иначе все будет сложно. Друзья попросят о помощи в их личной жизни.

Телец

У Тельца не будет причин жаловаться, если вы хотя бы немного внимания уделите своему здоровью и позитивному настрою. Вас ждут удачные осенние покупки. На работе все будет гладко - произойдет обмен идеями, что порадует и вас и руководство. В личной жизни гороскоп на неделю сулит время радости и успехов. Одинокие люди будут смело искать поводы для новых знакомств. В выходные проявите осторожность, потому что кто-то завидующий может внезапно вмешаться в ваши дела. Стоит немного отдохнуть, в том числе от раздражающих знакомых.

Близнецы

Близнецы никому не позволят вмешиваться в свои дела. Сейчас вы будете более склонными к перестраховке и недоверчивости. Интуиция не подведет: это действительно не самое подходящее время для риска и поспешных решений. Заботьтесь о спокойствии и порядке, держитесь подальше от конфликтов. На работе возможны временные трудности, зато теперь вам сопутствует удача в любви. В выходные прогнозируется больше интересных событий и удачных мероприятий. В личной жизни не упускайте шансы и ищите интересные знакомства.

Рак

Раки будут заняты составлением профессиональных планов. Пришло время напомнить начальству о тех обещаниях, которые оно вам давало и не выполнило. Удача вас не оставит, но вы должны сосредоточиться на своих целях. В личной жизни не будьте слишком критичными. Не беспокойтесь, если что-то пойдет не по-вашему. Возможны внезапные изменения планов, которые окажутся более позитивными, чем вы думали. Неделя благоприятна для свиданий вслепую или необычных знакомств, завязанных через сеть.

Лев

Львы будут общительными и веселыми, планеты окажут вам поддержку. На работе не проявляйте чрезмерного упрямства и настойчивости, пусть другие становятся жертвами своих непомерных амбиций. Неприятности обойдут вас стороной или окажутся меньшими, чем казалось изначально. Бывайте на встречах, потому что можете случайно познакомиться с нужным человеком. Старые дела предстанут в новом свете и то, что задерживалось, наконец двинется с места. В выходные не меняйте планов, которые составили ранее. Близкие люди будут настаивать на выполнении вами обещаний, и с личными делами придется подождать.

Дева

Дева столкнется с загадочными событиями. Не доверяйте слухам и шокирующим новостям. От завистливых коллег и молчащих родственников лучше держаться подальше. Вы можете почувствовать себя уставшими из-за профессиональных обязанностей. Пришло время позаботиться о физической форме и отдохнуть от стрессов. Возможен выигрыш или удачное стечение обстоятельств. Одинокие люди осмелятся на флирт с кем-то, по ком лишь вздыхают другие. Это может быть очень удачный роман!

Весы

Весам не стоит обещать близким, что решите все их проблемы и броситесь на каждый их зов. Ваша личная ситуация может внезапно измениться, и придется чем-то срочно заниматься. Идеи и дела, которые казались "потерянными", теперь двинутся вперед и окажутся очень удачными. Если мечтаете о новой работе, начните искать ее сейчас. Эта неделя - хорошее время, чтобы позаботиться о здоровье. А еще вам повезет в любви. Вы покончите со спорами и решите все начать сначала. Выходные - хорошие дни, чтобы вместе куда-то выехать и хотя бы на время заполучить любимого человека в полное свое распоряжение.

Стрелец

Стрельцы найдут себе массу занятий и смогут изящно склонить других людей на свою сторону. Появится шанс на прибыльную сделку или интересное предложение новой работы. Выходные благоприятны для семейных встреч. Воспоминания придадут вам сил и смелости, а общение с пожилым человеком поможет почувствовать себя любимыми и нужными. Не забывайте о любви. Марс подогреет атмосферу в ваших отношениях. Одинокие люди будут сосватаны кому-то, на кого они сами не обратили бы внимания. Но этот человек наверняка будет заслуживать их доверия.

Козерог

Козероги будут всеми управлять и на каждую тему высказывать свое мнение. От вашего критического взгляда сейчас вряд ли что-то ускользнет. Не откладывайте официальные дела на потом. Логика и терпение - ваше лучшее оружие против всех неприятных сюрпризов. В личной жизни тоже пришло время для наведения порядка и важных решений. Но, прежде чем паковать партнеру чемодан, прислушайтесь к советам друзей и родственников. Одинокие люди будут в хорошем настроении. Юпитер содействует возобновлению старых знакомств.

Водолей

Водолеи найдут от хандры лучшее средство - новое хобби или новую любовь. Вы с удовольствием займетесь какими-то необычными для себя делами, а ваше любопытство не будет знать границ. Даже если не откроете ничего необычного, у вас появится новое увлечение и новые темы для оживленных дискуссий. Если планируете встречи с родственниками, то наверняка завоюете симпатию старших членов семьи. В личной жизни гороскоп предсказывает продолжение хорошего периода. Но пламенные признания и обещания прозвучат только в выходные.

Рыбы

Рыбы станут мечтательными и спокойными. Избегайте рискованных дел и людей, которых не любите. Вы можете что-то предчувствовать или вам приснятся грядущие события. В профессиональных вопросах прислушивайтесь к интуиции. В выходные семейные дела поглотят ваше внимание. Нужно будет кого-то утешать, помогать. Найдите время для людей, которые действительно нуждаются в вашей компании. Гороскоп показывает, что в личной жизни события будут идти в спокойном ритме. Кто-то креативный найдет умный способ вытащить вас на неожиданное, но очень успешное свидание.

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