Тиждень подарує круті зміни: гороскоп всім знакам Зодіаку з 19 по 25 жовтня

Гороскоп на наступний тиждень з 19 по 25 жовтня 2020 для всіх знаків Зодіаку обіцяє нам важливі зміни і насичений тиждень. У ці дні зміниться не тільки погода і нагряне потужна магнітна буря, але й багато хто з нас зможе відзначити ці дні в календарі як доленосні.

У яких сферах життя потрібно бути обережним, а де - йти на прорив і тільки до кінця? Кого чекають несподівані витрати, а кому пощастить отримати додатковий дохід? Хто буде купатися в річках кохання, а хто так і не дочекається довгоочікуваного дзвінка? На всі ці та інші запитання відповідають кожному з нас астрологи, пише assol-club.

Овен

Попереду на Овна чекають повні суєти дні, але вони принесуть вам успіх. Ви будете легко завойовувати визнання, знаходити нові зв'язки і знайомства. Ви опинитеся в центрі уваги, і говорити про вас будуть багато і голосно. Заподіяні вам кривди довго не забудете, тому уникайте людей, від яких може виходити негатив. В особистому житті будьте обережні, не давайте обіцянок в пориві почуттів, інакше все буде складно. Друзі попросять про допомогу в їхньому особистому житті.

Телець

У Тельця не буде причин скаржитися, якщо ви хоча б трохи уваги приділите своєму здоров'ю і позитивному настрою. Вас чекають вдалі осінні покупки. На роботі все буде гладко - відбудеться обмін ідеями, що порадує і вас, і керівництво. В особистому житті гороскоп на тиждень обіцяє час радості і успіхів. Самотні люди будуть сміливо шукати приводи для нових знайомств. У вихідні проявіть обережність, тому що якийсь заздрісник може раптово втрутитися у ваші справи. Варто трохи відпочити, в тому числі від дратівливих знайомих.

Близнюки

Близнюки нікому не дозволять втручатися у свої справи. Зараз ви будете більш схильними до перестраховування і недовірливості. Інтуїція не підведе: це дійсно не найкращий час для ризику і поспішних рішень. Дбайте про спокій і порядок, тримайтеся подалі від конфліктів. На роботі можливі тимчасові труднощі, зате тепер вам щастить у коханні. У вихідні прогнозується більше цікавих подій та вдалих заходів. В особистому житті не втрачайте шансів і шукайте цікаві знайомства.

Рак

Раки будуть зайняті складанням професійних планів. Прийшов час нагадати начальству про ті обіцянки, які воно давало і не виконало. Успіх вас не залишить, але ви повинні зосередитися на своїх цілях. В особистому житті не будьте надто критичними. Не турбуйтеся, якщо щось піде не по-вашому. Можливі раптові зміни планів, які виявляться більш позитивними, ніж ви думали. Тиждень сприятливий для побачень наосліп або незвичайних знайомств, зав'язаних через мережу.

Лев

Леви будуть товариськими і веселими, планети нададуть вам підтримку. На роботі не проявляйте надмірного завзяття та наполегливості, нехай інші стають жертвами своїх непомірних амбіцій. Неприємності обійдуть вас стороною або виявляться меншими, ніж здавалося спочатку. Бувайте на зустрічах, тому що можете випадково познайомитися з потрібною людиною. Старі справи постануть у новому світлі і те, що затримувалося, нарешті зрушить з місця. У вихідні не міняйте планів, які склали раніше. Близькі люди будуть наполягати на виконанні вами обіцянок, і з особистими справами доведеться почекати.

Діва

Діва зіткнеться з загадковими подіями. Не довіряйте чуткам і шокуючим новинам. Від заздрісних колег і мовчазних родичів краще триматися подалі. Ви можете відчути себе втомленими через професійні обов'язки. Настав час подбати про фізичну форму і відпочити від стресів. Можливий виграш або вдалий збіг обставин. Самотні люди наважаться на флірт з кимось, по кому лише зітхають інші. Це може бути дуже вдалий роман!

Терези

Терезам не варто обіцяти близьким, що розв'яжете всі їхні проблеми і кинетеся на кожен їхній поклик. Ваша особиста ситуація може раптово змінитися, і доведеться чимось терміново займатися. Ідеї і справи, які здавалися "втраченими", тепер рушать вперед і будуть дуже вдалими. Якщо мрієте про нову роботу, почніть шукати її зараз. Цей тиждень - хороший час, щоб подбати про здоров'я. А ще вам пощастить у коханні. Ви покінчите із суперечками і вирішите все почати спочатку. Вихідні - хороші дні, щоб разом кудись виїхати і хоча б на час отримати кохану людину в повне своє розпорядження.

Стрілець

Стрільці знайдуть собі масу занять і зможуть витончено схилити інших людей на свою сторону. З'явиться шанс на прибуткову угоду або цікаву пропозицію нової роботи. Вихідні сприятливі для сімейних зустрічей. Спогади додадуть вам сил і сміливості, а спілкування з літньою людиною допоможе відчути себе коханими й потрібними. Не забувайте про кохання. Марс підігріє атмосферу у ваших стосунках. Самотні люди будуть зісватані комусь, на кого вони самі не звернули б уваги. Але цей чоловік напевно буде заслуговувати їхньої довіри.

Козеріг

Козероги будуть всіма керувати і на кожну тему висловлювати свою думку. Від вашого критичного погляду зараз навряд чи щось вислизне. Не відкладайте офіційні справи на потім. Логіка і терпіння - ваша найкраща зброя проти всіх неприємних сюрпризів. В особистому житті теж прийшов час для наведення порядку і важливих рішень. Але, перш ніж пакувати партнеру валізу, прислухайтеся до порад друзів і родичів. Самотні люди будуть у гарному настрої. Юпітер сприяє відновленню старих знайомств.

Водолій

Водолії знайдуть кращий засіб від нудьги - нове хобі або нове кохання. Ви із задоволенням займетеся якимись незвичними для себе справами, а ваша цікавість не знатиме меж. Навіть якщо не відкриєте нічого незвичайного, у вас з'явиться нове захоплення і нові теми для жвавих дискусій. Якщо плануєте зустрічі з родичами, то напевно завоюєте симпатію старших членів родини. В особистому житті гороскоп пророкує продовження хорошого періоду. Але палкі визнання і обіцянки прозвучать тільки у вихідні.

Риби

Риби стануть мрійливими і спокійними. Уникайте ризикованих справ і людей, яких не любите. Ви можете щось передчувати або вам присняться прийдешні події. У професійних питаннях прислухайтеся до інтуїції. У вихідні сімейні справи поглинуть вашу увагу. Треба буде когось втішати, допомагати. Знайдіть час для людей, які дійсно потребують вашої компанії. Гороскоп показує, що в особистому житті події будуть йти в спокійному ритмі. Хтось креативний знайде розумний спосіб витягнути вас на несподіване, але дуже успішне побачення.

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