Что нельзя делать в Старый Новый год, чтобы не впустить беду в свой дом

Старый Новый год в Украине в ночь с 13 на 14 января также называют праздником Маланки или Василя, а вечер накануне - Щедрым. Это время, когда за обильно накрытым столом собираются все члены семьи, а по домам и квартирам ходят щедровальщики с песнями, вертепом и добрыми пожеланиями достатка, здоровья и счастья.

Старинные обычаи в этот день и традиции празднования, а также определенные запреты уходят корнями еще в дохристианские времена. Какие именно - расскажет Lite.

Отметим, что в народной традиции новогодняя обрядность была привязана ко дню памяти святого Василия Великого, который передвинулся на 13 дней с 1 на 14 января, поскольку православная церковь живет по Юлианскому календарю.

Вечер накануне Старого Нового года - Маланкин вечер (Маланки, Меланки, Малания) - является традиционным праздником в Украине и обрядом с использованием масок и костюмов, которые большинство ряженых делают собственноручно. На праздник Маланки молодежь щедрует, ходит с "козой" (символ урожая и богатства в следующем году), водит переодетого в Маланку парня. Кстати, на Буковине Маланку называют также "Переберия", а сам праздник заканчивается купанием в реке.

Нужно сказать, что в древности праздничное переодевание выполняло важные религиозно-магические функции, однако со временем обычай превратился в веселое развлечение и маскарад.

Щедрование на Старый Новый год (фото из открытых источников)

Традиции празднования и важные запреты в Старый Новый год

В Старый Новый год (Маланки или Василия) вся семья собиралась за щедрым столом, на котором обязательно были блюда из свинины, ведь праздник Святого Василия издревле связывали со свиноводством. Также на "щедром" столе было много других скоромных блюд, обязательная кутья, горячительные напитки.

Бытовало поверье, что те, кто хотел быть в наступающем году проворными, должны были отведать во время ужина блюда из зайца, а те, кто мечтал о легкости - съесть хотя бы кусочек петуха.

Вообще на праздничном столе, согласно традициям, должно быть 12 блюд и обязательно: кутья, узвар, пироги, мясные блюда, холодец, вареники, борщ с пампушками.

Поверья гласят, что первых щедровальников нужно пригласить к столу и угостить праздничными блюдами. Это приносило богатство и достаток, а если в доме есть незамужние - то они обязательно найдут себе пару.

На следующее утро принято посевать. Группы мальчиков и мужчин начинали ходить по домам и символически посыпали пол хлебными зернами, желая хозяевам счастья и достатка. Их тоже принято приглашать за стол и угощать.

Очень важно не убирать это зерно засевальщиков сразу - иначе можно вымести достаток и "прогнать" все добро, которое зашло в дом. Так, только по прошествию нескольких дней его нужно было вымести и вынести к воротам во двор. Там развести огонь, через который должны прыгнуть все члены семьи.

На Старый Новый год принято мириться, просить прощения и улаживать все конфликты. При этом отказывать в примирении считалось очень дурной приметой.

Считалось, что 14 января первым в дом должен войти мужчина, тогда год выдастся благополучным, если войдет женщина - жди беды.

Еще одним запретов в Старый Новый год считалось давать деньги в долг - суеверные верили, что в противном случае в течение всего года могут быть материальные трудности.

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