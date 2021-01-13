Що не можна робити на Старий Новий рік, щоб не впустити біду в свій дім

Старий Новий рік в Україні в ніч з 13 на 14 січня називають також святом Маланки або Василя, а вечір напередодні - Щедрим. Це час, коли за щедро накритим столом збираються всі члени родини, а по домах і квартирах ходять щедрувальники з піснями, вертепом та добрими побажаннями достатку, здоров'я і щастя.

Старовинні звичаї в цей день і традиції святкування, а також певні заборони йдуть корінням ще в дохристиянські часи. Які саме - розповість Lite.

Зазначимо, що в народній традиції новорічна обрядовість була прив'язана до дня пам'яті святого Василія Великого, який пересунувся на 13 днів з 1 на 14 січня, оскільки православна церква живе за Юліанським календарем.

Вечір напередодні Старого Нового року - Маланчин вечір (Маланки, Меланки, Маланія) - є традиційним святом в Україні й обряд із використанням масок та костюмів, які більшість ряджених роблять власноруч. На свято Маланки молодь щедрує, ходить із "козою" (символ урожаю і багатства в наступному році), водить переодягненого на Маланку парубка. До речі, на Буковині Маланку називають "Переберія", а сам свято закінчується купанням у річці.

Треба сказати, що в давнину святкове переодягання виконувало важливі релігійно-магічні функції, але з часом цей звичай перетворився на веселу розвагу і маскарад.

Щедрування на Старий Новий рік (фото з відкритих джерел)

Традиції святкування і важливі заборони на Старий Новий рік

На Старий Новий рік (Маланки або Василя) вся родина збиралася за щедрим столом, на якому обов'язково були страви зі свинини, адже свято Святого Василя здавна пов'язували зі свинарством. Також на "щедрий" столі було багато інших скоромних страв, обов'язкова кутя, міцні напої.

Побутувало повір'я, що ті, хто хотів бути в наступаючому році моторними, мали були скуштувати під час вечері страви з зайця, а ті, хто мріяв про легкості - з'їсти бодай шматочок півня.

Взагалі на святковому столі, за традицією, має бути 12 страв і обов'язково: кутя, узвар, пироги, м'ясні страви, холодець, вареники, борщ з пампушками.

За повір'ями, перших щедрувальників потрібно запросити до столу і пригостити святковими стравами. Це приносило багатство й достаток, а якщо в хоті є незаміжні - то вони обов'язково знайдуть собі пару.

Наступного ранку заведено посівати. Групи хлопчиків і чоловіків починали ходити по домах і символічно посипали підлогу хлібними зернами, бажаючи господарям щастя й достатку. Їх теж заведено запрошувати за стіл і пригощати.

Дуже важливо не прибирати це зерно посівальників відразу - інакше можна вимести достаток і "прогнати" все добро, яке зайшло у дім. Так, тільки по закінченню декількох днів його потрібно було вимести і винести до воріт у двір. Там розвести вогонь, через який повинні стрибнути всі члени сім'ї.

На Старий Новий рік прийнято миритися, просити пробачення і залагоджувати всі конфлікти. При цьому відмовляти у примиренні вважалося дуже поганою прикметою.

Вважалося, що 14 січня першим у дім повинен увійти чоловік, тоді рік буде благополучним, якщо увійде жінка - чекай на біду.

Ще однією забороною на Старий Новий рік вважалося давати гроші в борг - забобонні вірили, що в іншому випадку протягом всього року можуть бути матеріальні труднощі.

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