Незаменимы для организма: эндокринолог рассказала, как правильно выбрать Омега-3

Омега-3 - это полиненасыщенные жирные кислоты, которые подавляют воспаление на клеточном уровне. ПНЖК незаменимы для организма, но только с пищей их получить достаточно сложно.
Об этом в своем Instagram рассказала эндокринолог Катерина Григорьева.
Для организма важно соотношение Омега -3 к Омега-6 кислотам. В норме оно должно быть 1 к 3:4. Но в современном питании преобладают Омега-6 кислоты - подсолнечное, кукурузное масла, арахис, соя, промышленное мясо, доводя это соотношение до 1:25. Поэтому в дополнительном приеме Омега 6 и 9 нет необходимости.
ПНЖК незаменимы для организма, но только с пищей их получить достаточно сложно (фото: pexels.com)
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Источником Омега-3 и фосфолипидов является также масло криля - продукт, который получают путем переработки мелких рачков, обитающих в водах Антарктики. В нем содержится фосфатидилхолин, который нужен для лучшего усвоения ПНЖК. Используйте этот вариант, если боитесь накопления тяжелых металлов.
Для вегетарианцев, можно найти препараты ДГК и ЭПК из водорослей.
Обратите внимание на форму Омега-3. Триглицеридная форма (TG), более натуральная и усваивается на 30% лучше и быстрее, чем полусинтетическая форма этиловых эфиров (EE).
Хранить Омега-3 можно только в холодильнике!