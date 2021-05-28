Незамінні для організму: ендокринолог розповіла, як правильно вибрати Омега-3

Омега-3 - це поліненасичені жирні кислоти, які пригнічують запалення на клітинному рівні. ПНЖК незамінні для організму, але тільки з їжею їх отримати досить складно.
Про це у своєму Instagram розповіла ендокринолог Катерина Григор'єва.
Для організму важливо співвідношення Омега -3 до Омега-6 кислот. У нормі воно повинно бути 1 до 3:4. Але в сучасному харчуванні переважають Омега-6 кислоти - соняшникова, кукурудзяна олії, арахіс, соя, промислове м'ясо, доводячи це співвідношення до 1:25. Тому в додатковому прийомі Омега 6 і 9 немає необхідності.
ПНЖК незамінні для організму, але тільки з їжею їх отримати досить складно (фото: pexels.com)
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Джерелом Омега-3 і фосфоліпідів є також масло кріля - продукт, який отримують шляхом переробки дрібних рачків, що мешкають у водах Антарктики. У ньому міститься фосфатидилхолін, який потрібен для кращого засвоєння ПНЖК. Використовуйте цей варіант, якщо боїтеся накопичення важких металів.
Для вегетаріанців, можна знайти препарати ДГК і ЕПК з водоростей.
Зверніть увагу на форму Омега-3. Тригліцеридна форма (TG), більш натуральна і засвоюється на 30% краще і швидше, ніж напівсинтетична форма етилових ефірів (EE).
Зберігати Омега-3 можна тільки в холодильнику!