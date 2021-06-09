Ночные пробуждения многое расскажут о здоровье: врач объяснила, как наладить сон

Тот, кто страдает нарушениями сна, мучается не только ночью, но и чувствует себя разбитыми и неработоспособными днем. Он медленнее восстанавливается после стресса, гораздо чаще подвержен инфекциям и другим заболеваниям.
Отследив время ночных пробуждений, можно выявить их причины - а потом уже наладить сон.
Об этом в своем Instagram рассказала эндокринолог Катерина Григорьева.
5-6 часов утра
В это время надпочечники уже начинают свою работу, побуждая и нас вставать и встречать новый день. Это происходит в соответствии с циркадными ритмами.
Что делать: если рано легли, проснулись в это время и не чувствуете себя разбитым, то коррекция не требуется.
2-3 часа ночи
Дефицит углеводов при резком переходе на низкоуглеводное питание. Нередко наблюдаю такую ситуацию на своих курсах, когда стремление участников начать с понедельника все и сразу заглушает голос разума.
Что делать: ситуацию может исправить добавление в ужин небольшой порции некрахмалистых корнеплодов или 1-2 ложек гречки или риса.⠀
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Сложности с засыпанием и прилив сил вечером
Поверхностный и прерывистый сон
Повод задуматься о дефиците прогестерона. Такие изменения можно наблюдать уже после 35 лет, но ярко выражены они именно в период перименопаузы и менопаузы.
Что делать: проверить половые гормоны и проконсультироваться с врачом, как исправить ситуацию, если есть нарушения.