Ночные пробуждения многое расскажут о здоровье: врач объяснила, как наладить сон

5-6 часов утра

В это время надпочечники уже начинают свою работу, побуждая и нас вставать и встречать новый день. Это происходит в соответствии с циркадными ритмами.

Что делать: если рано легли, проснулись в это время и не чувствуете себя разбитым, то коррекция не требуется.

⠀В зависимости от того, во сколько вы просыпаетесь ночью, можно судить о здоровье (фото: pexels.com)

2-3 часа ночи

Дефицит углеводов при резком переходе на низкоуглеводное питание. Нередко наблюдаю такую ситуацию на своих курсах, когда стремление участников начать с понедельника все и сразу заглушает голос разума.

Что делать: ситуацию может исправить добавление в ужин небольшой порции некрахмалистых корнеплодов или 1-2 ложек гречки или риса.⠀

Сон, как у младенца: эндокринолог рассказала, под какие звуки полезно засыпать

Сложности с засыпанием и прилив сил вечером

При прогрессирующей субклинической дисфункции надпочечников наблюдается небольшое вечернее повышение уровня кортизола, которое бодрит пациентов около 22-24 часов. Они чувствуют прилив сил, которого им так не хватало на протяжении всего дня.

Такая же ситуация нередко встречается у пациентов с некомпенсированный гипотиреозом. Нельзя забывать об оси: гипофиз - гипоталамус - щитовидная железа - надпочечники. Отклонения в работе надпочечников нередко встречаются при заболеваниях щитовидной железы. Так что не забывайте исключать гипотиреоз.

При выраженной субклинической дисфункции надпочечников пациенты часто склонны к гипогликемиям после приёема пищи. Особенно это заметно при злоупотреблении быстрыми углеводами.

Если гипогликемия случается ночью, то кортизола таким пациентам не хватает. Повышаются адреналин и норадреналин, вызывая сильное сердцебиение, холодный пот и панические атаки, от которых человек просыпается.

Поверхностный и прерывистый сон

Повод задуматься о дефиците прогестерона. Такие изменения можно наблюдать уже после 35 лет, но ярко выражены они именно в период перименопаузы и менопаузы.

Что делать: проверить половые гормоны и проконсультироваться с врачом, как исправить ситуацию, если есть нарушения.