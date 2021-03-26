В новом выпуске "Холостяк 11" зрителей ждет шокирующая правда: одну из участниц разоблачили

26 марта, состоится премьера 4 выпуска проекта "Холостяк-11" . Главный герой бизнесмен из Харькова Михаил Заливако объединил два дома, и в начале недели некоторые участницы окажутся на чужой территории. Отмечается, что среди участниц начнется настоящая борьба за место под солнцем, а кто-то применит кардинальные меры, чтобы соблазнить Холостяка.
Об этом сказано в анонсе проекта на сайте телеканала СТБ.
В четвертом выпуске шоу будет множество неожиданных событий, о которых вы даже не можете представить. Девушки из Дома в лесу переедут в Дом на озере. Отныне на проекте будет общий дом участниц.
Михаил Заливако готовит для соперниц бал, в ходе которого девушки будут танцевать вальс, преобразятся в разные образы и выучат главные правила поведения на нем. Однако некоторые предписания будут таки нарушены, когда одна из участниц примется за крайние меры соблазнения.
Кроме того, всплывет шокирующая информация, которой с Михаилом поделится его друг. Одна из девушек… продает себя за деньги? Так ли это? На єто вопрос ответит сама участница шоу.
Напомним, что ранее бывшая участница шоу Холостяк Адель Асанти рассказала, что после окончания "Холостяка 11" намерена вести личный блог о сексе и будет продолжать учебу на сексолога.
Также мы писали о том, что недавно звезда фильмов 18+ Адель призналась, как ''Холостяк'' отреагировал на ее профессию.