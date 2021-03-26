У новому випуску "Холостяк 11" глядачів чекає шокуюча правда: одну з учасниць викрили

У четвертому випуску шоу буде безліч несподіваних подій, про які ви навіть не можете уявити. Дівчата з Дому в лісі переїдуть в Будинок на озері. Відтепер на проекті буде спільний дім учасниць.

Михайло Заливако готує для суперниць бал, під час якого дівчата будуть танцювати вальс, перевтіляться в різні образи й вивчать головні правила поведінки на ньому. Однак деякі приписи таки будуть порушені, коли одна з учасниць візьметься за крайні заходи спокушання.

4 випуск "Холостяка" пройде бал учасниць (фото: stb.ua)

Крім того, спливе шокуюча інформація, якою з Михайлом поділиться його друг. Одна з дівчат... продає себе за гроші? Чи це Так? На це питання відповість сама учасниця шоу.