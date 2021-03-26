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У новому випуску "Холостяк 11" глядачів чекає шокуюча правда: одну з учасниць викрили

Автор: Людмила Жукова

26 березня, відбудеться прем'єра 4 випуску проекту "Холостяк-11" . Головний герой бізнесмен з Харкова Михайло Заливако об'єднав два будинки, і на початку тижня деякі учасниці опиняться на чужій території. Зазначається, що серед учасниць розпочнеться справжня боротьба за місце під сонцем, а хтось прийме кардинальні заходи, щоб спокусити Холостяка.

Про це сказано в анонсі проекту на сайті телеканалу СТБ.

У четвертому випуску шоу буде безліч несподіваних подій, про які ви навіть не можете уявити. Дівчата з Дому в лісі переїдуть в Будинок на озері. Відтепер на проекті буде спільний дім учасниць.

Михайло Заливако готує для суперниць бал, під час якого дівчата будуть танцювати вальс, перевтіляться в різні образи й вивчать головні правила поведінки на ньому. Однак деякі приписи таки будуть порушені, коли одна з учасниць візьметься за крайні заходи спокушання.

4 випуск "Холостяка" пройде бал учасниць (фото: stb.ua)

Крім того, спливе шокуюча інформація, якою з Михайлом поділиться його друг. Одна з дівчат... продає себе за гроші? Чи це Так? На це питання відповість сама учасниця шоу.

Нагадаємо, що раніше колишня учасниця шоу Холостяк Адель Асанті розповіла, що після закінчення "Холостяка 11" має намір вести особистий блог про секс і буде продовжувати навчання на сексолога.

Також ми писали про те, що нещодавно зірка фільмів 18+ Адель зізналася, як ''Холостяк'' відреагував на її професію.

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