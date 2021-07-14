ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Нутрициолог дала простые средства от головной боли, которые помогут без лекарств

Новина українською →
Среда 14 июля 2021 10:05
Нутрициолог дала простые средства от головной боли, которые помогут без лекарств От головной боли могут помочь самые простые средства (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Головная боль может быть спровоцирована целым рядом причин: усталостью, стрессом, дефицитом нутриентов, воспалением, зажимами и многими другими причинами.

Есть несколько универсальных способов, которые эффективны не только в облегчении симптомов головной боли, но также способны устранять причины ее возникновения и не имеют побочных эффектов.

Об этом в своем Instagram рассказала Вероника Натуромама.

Средства от головной боли, которые могут помочь без лекарств

  • Вода

Как только вы почувствовали симптомы подступающей головной боли, выпейте один большой стакан воды. И далее в течение дня продолжайте много пить. Удивительно, но часто уже этого бывает достаточно.

  • Магний

Одна из частых проблем мигреней и головных болей - невралгия. Убрать спазм поможет ванна с солью Эпсома. Также повысить уровень магния можно, добавив в рацион растительную пищу с высоким его содержанием, например, орехи и семена, бобовые, злаки, авокадо, брокколи и бананы или пить магниевую воду.

Даже от фруктов и овсянки: нутрициолог призналась, чем опасны скачки сахара в крови

  • Эфирные масла лаванды и перечной мяты

Естественные свойства этих эфирных масел делают их весьма эффективными в облегчении головной боли. При нанесении на виски, масло перечной мяты стимулирует приток крови к соответствующим участкам - это облегчает спазмы и смягчает боль. Лавандовое масло работает, как успокоительное и стабилизатор настроения.

Нутрициолог дала простые средства от головной боли, которые помогут без лекарствНатуральные средства помогут без побочных эффектов, в отличие от таблеток (фото: pexels.com)

  • А также существует целый ряд трав, способных ослаблять головные боли, дыхательные и остеопатические техники, которые можно делать самостоятельно.

Раньше нутрициолог рассказала, в каких продуктах искать кальций, если вы не едите молочку.

Читайте LITE в Google News
здоровье здоровая еда
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Киеве полностью исчезли билеты в общественном транспорте: как теперь платить
В Киеве полностью исчезли билеты в общественном транспорте: как теперь платить