Питание и добавки: нутрициолог дала советы, как быстрее восстановиться после коронавируса

Возможно, все вышеперечисленное - правда, но зря я, что ли, нутрициолог и гормональный терапевт? Я всерьез взялась за восстановление с помощью известных мне методов: правильное питание, БАДы / витамины / травы.

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Итог - я снова полна сил. Энергия вернулась. Мое настроение (не без помощи психотерапии в том числе) прекрасно, а оптимизм и чувство юмора опять со мной. Я крепко сплю, занимаюсь спортом и даже хожу в сауну с последующим холодным бассейном.

После "короны" организму нужны витамины (фото: instagram.com/food4vita)

Что я делала, чтобы восстановиться так быстро