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Нутрициолог назвала топ быстрых, полезных и вкусных завтраков для всей семьи

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Пятница 25 июня 2021 09:09
Нутрициолог назвала топ быстрых, полезных и вкусных завтраков для всей семьи Утро начинается не с кофе (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Многим из нас знакома эта проблема: что съесть утром на завтрак? Так, чтобы было "и вкусно, и полезно" - и ела вся семья.

Нутрициолог Катерина Йенсен в своем Instagram рассказала, что должен содержать в себе полезный завтрак и привела примеры вкусных и питательных блюд на утро.

Я сама мучалась этим вопросом долгие годы. Мой завтрак состоял из магазинного творожка и кофе со сливками или какой-нибудь быстрорастворимой каши. Неудивительно, что мое лицо и спина были покрыты прыщами всех цветов радуги, несмотря на возраст "под тридцать". Да и энергии хватало максимум на 2 часа, а потом мне снова хотелось есть.

Нутрициолог назвала топ быстрых, полезных и вкусных завтраков для всей семьиПолезный завтрак - какой он? (фото: pexels.com)

Со временем я поняла, что завтрак должен быть не только натуральным, но и сытным. И калории тут ни при чем!⠀

Секрет сытности завтрака - в стабилизации сахара в крови, в обилии клетчатки и в так называемой "питательной ценности". Под питательной ценностью я понимаю не количество калорий, а богатство пищи на минеральные вещества, полезные жиры, белок и правильные углеводы.

Все они - составляющие энергетического баланса:⠀

  • Белок снабжает нас энергией и стимулирует выработку правильных гормонов, отвечающих за хорошее настроение.
  • Жиры стабилизируют сахар в крови.
  • А правильные углеводы дают клеткам топливо для функционирования.

Кстати, это одна из причин, по которой я против всех видов диет, полностью исключающих ту или иную категорию продуктов.

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Почему же еще важна питательная ценность завтрака?

Телу нужно не только топливо, но и витамины с минералами. Без них в клетке не произойдет химическая цепочка процессов "выработка энергии из поступившей глюкозы". Тут крайне важны витамины группы В, магний, цинк, железо, хром, селен и другие вещества.

В свете этой информации очевидно, что завтрак из серии "бутерброд с сыром и маслом" не может насытить вас надолго. Как, впрочем, и набившая оскомину овсяная каша. В ней катастрофически не хватает жиров и белка!

Примеры полезных, быстрых и вкусных завтраков:⠀

  • льняная каша
  • омлет в азиатском стиле
  • блинчики со шпинатом
  • яичница с овощами
  • ягодно-протеиновый мусс
  • банановые оладьи
  • кокосовая каша с черникой

Раньше эндокринолог рассказала, какой хлеб можно есть всем, рецепт.

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