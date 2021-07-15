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Нутрициолог рассказала, нужно ли сбивать высокую температуру у ребенка

Автор: Татьяна Турчаникова

Лихорадка у ребенка может так напугать родителей, что они бросаються сбивать температуру всеми доступными средствами.

Нутрициолог Вероника Натуромама в своем блоге в Instagram рассказала, когда на самом деле стоит сбивать высокую температуру у грудничка или маленького ребенка.

Описываю случаи, опираясь на рекомендации ВОЗ и врача педиатра-гомеопата Ю. А. Лаврищевой, когда высокую температуру необходимо сбить.

Когда ребенку стоит сбивать температуру

  • Детям первых 3-х месяцев жизни назначать жаропонижающие средства следует при температуре 38,0-38,5°С, но следует связаться с доктором ввиду возраста малыша;
  • При наличии болевого симптома у ребенка (головная боль, боль в ухе, мышечная боль) назначать антипиретики следует при температуре >38 C, за исключением боли в животе, при наличии которой необходима консультация врача;
  • Детям групп риска - с хроническими заболеваниями сердца, расстройствами обмена, неврологической патологией - при температуре 38,0-38,5°С;
  • Детям с фебрильными судорогами в анамнезе - при температуре 38,0-38,5°С.

Здоровый ребенок - спокойные родители (фото: pexels.com)

Но! Существуют крупномасштабные исследования, представленные в бюллетене ВОЗ от 2003 года, доказывающие, что назначение жаропонижающих не предотвращает возникновения судорог у детей, у которых прежде уже были эпизоды фебрильных судорог.

Чтобы определить количество препарата, необходимо проконсультироваться с педиатром. Случаи отравления жаропонижающими из-за превышения возрастной дозировки встречаются довольно часто.

Важно: обязательно записывайте количество препарата, получаемое за сутки. Если ребенок попадет в стационар, эти данные необходимо будет передать лечащему врачу.

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Если ребенок теряет жидкость с рвотой или жидким стулом, а также пьет и ест недостаточно дольше, чем 24 часа, лучше дать парацетамол в дозировке ниже возрастной. Если лихорадка сопровождается значительной потерей жидкостей, то применение парацетамола и ибупрофена в возрастных дозировках может вызвать почечную недостаточность.

Важно помнить, что многие препараты, которые есть в аптеках и которые могут вам порекомендовать при простуде, например, противокашлевые, могут содержать те же жаропонижающие, которые вы собираетесь дать своему ребенку. С подобным обстоятельством связаны случаи отравления детей от передозировки.

Перед применением советов проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.

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