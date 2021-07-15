Нутрициолог рассказала, нужно ли сбивать высокую температуру у ребенка

Лихорадка у ребенка может так напугать родителей, что они бросаються сбивать температуру всеми доступными средствами.
Нутрициолог Вероника Натуромама в своем блоге в Instagram рассказала, когда на самом деле стоит сбивать высокую температуру у грудничка или маленького ребенка.
Описываю случаи, опираясь на рекомендации ВОЗ и врача педиатра-гомеопата Ю. А. Лаврищевой, когда высокую температуру необходимо сбить.
Но! Существуют крупномасштабные исследования, представленные в бюллетене ВОЗ от 2003 года, доказывающие, что назначение жаропонижающих не предотвращает возникновения судорог у детей, у которых прежде уже были эпизоды фебрильных судорог.
Чтобы определить количество препарата, необходимо проконсультироваться с педиатром. Случаи отравления жаропонижающими из-за превышения возрастной дозировки встречаются довольно часто.
Важно: обязательно записывайте количество препарата, получаемое за сутки. Если ребенок попадет в стационар, эти данные необходимо будет передать лечащему врачу.
От ангины, цистита и даже коронавируса: нутрициолог дала список натуральных антибиотиков
Если ребенок теряет жидкость с рвотой или жидким стулом, а также пьет и ест недостаточно дольше, чем 24 часа, лучше дать парацетамол в дозировке ниже возрастной. Если лихорадка сопровождается значительной потерей жидкостей, то применение парацетамола и ибупрофена в возрастных дозировках может вызвать почечную недостаточность.
Важно помнить, что многие препараты, которые есть в аптеках и которые могут вам порекомендовать при простуде, например, противокашлевые, могут содержать те же жаропонижающие, которые вы собираетесь дать своему ребенку. С подобным обстоятельством связаны случаи отравления детей от передозировки.
Перед применением советов проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.
Раньше нутрициолог рассказала, как питаться при проблемах с желчным пузырем.