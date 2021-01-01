Что нужно сделать 1 января, чтобы улучшить жизнь в 2021 году

С 1 января 2021 года можно начать менять жизнь к лучшему, если вас что-то не устраивает или не хватает мотивации.

Мы вместе с экспертами по психологии и мотивационными тренерами подготовили для вас список дел, которые можно сделать для того, чтобы начать год здоровым, продуктивным и чуть более счастливым. Некоторые из них, кстати, можно совместить с поеданием вчерашнего оливье и просмотром новогодних фильмов.

Что делать 1 января для улучшения жизни

1 января, как понедельник либо другой первый день календарного месяца, у многих связан с попыткой стартовать и начать какие-то дела, и зачастую эти начинания завышенные, как и ожидания.

Если мы говорим о планах на год вперед, то 1 января прекрасный день для того чтобы:

составить планы на будущий год

сформировать цели и задачи

разбить это все на маленькие подзадачи

начать вырабатывать новые привычки

А вот для выработки привычек, говорит психолог и сексолог Оксана Глущенко, необходимы волевые усилия. Как говорили римляне: спешите медленно! Маленькими шагами, не спеша, без перегрузок можно начать любое большое дело. Главное - верить в себя и делать.

"Как психолог, я бы рекомендовала 1 января праздно отдыхать, и после формирования планов на год - в моих планах заняться ничего не деланьем, отдыхом в кругу семьи, диалогами, походом к елке. Поделитесь с близкими самым дорогим, что у вас есть: теплом, любовью, заботой. И в первую очередь дайте это себе, зарядитесь эмоциями и позитивом", - советует эксперт.

Как улучшить жизнь в 2021 году (фото: freepik.com)

Как начать утро 1 января

Начните утро с улыбки и благодарности: новому году, людям, которые вас окружают. Позвоните друзьям, знакомым, отправьте им сообщения в мессенджерах и пожелайте им целый год жить в позитивном ритме.

"Зарядите их своими гормонами счастья и радости серотонином и эндорфином", - говорит психолог.

Советы от эксперта по коммуникациям Елены Гончаровой

1 января очень важно поставить перед собой новые цели, пусть этот список будет, он мотивирует, дисциплинирует. Когда на бумаге написаны планы, то автоматически мозг включается на их реализацию и мы, сами того не замечая, постепенно исполняем задуманное.

Прагматичный подход к волшебству - правильно составленный список из трех колонок:

что я могу сделать сам/сама

в чем (и в идеале кто) мне смогут помочь другие

что абсолютно не зависит ни от меня, ни от окружения.

Третий пункт дает возможность на протяжении года держать фокус внимания на новых возможностях и знакомствах, которые непременно появятся по ходу событий.

Непременно стоит успеть придумать способы коммуникации с теми, кто в прошлом году был важен и полезен, а еще продумать, как поздравить тех, с кем хочется наладить/сохранить хорошие взаимоотношения.

"Способность расширять свой неткворкинг и обрастать связями, общаться с людьми - навык, без которых ни одно желание не исполнится", - советует Елена Гончарова.

Как улучшить жизнь в 2021 году (фото: freepik.com)

А что по спорту?

Конечно, было бы неплохо начать утро 1 января с зарядки. Кроме того, получасовая прогулка по новогодним улицам - также хороший способ вернуть себя в тонус и избавится от ощущения потерянного впустую дня. Но а если спорта хочется больше?

Из-за COVID-19 сегодня закрыты спортзалы, бассейны, ограничен доступ даже к спортивным площадкам в парках. Но есть один интересный вариант, который придется по душе любому - любительский сквош! Этот спорт, кстати, полностью удовлетворяет карантинные требования: на корте один игрок или, максимум, пара. В то же время, сквош - мощный антидепрессант и средство поддерживать физическую форму - за одну часовую тренировку можно потерять от 1000 калорий, а стремительная, скоростная игра заставляет двигаться все мышцы тела и очень ускоряет мысли, стимулируя концентрацию и способность принимать решения.

"Я бы назвала сквош еще и игрой стратегов, ведь если хочешь победить - за короткое время приходится выстраивать целые игровые схемы", - говорит тренер Алена Огонесян.

Что еще сделать 1 января

Бросьте курить и злоупотреблять алкоголем

Позвоните своим родителям или родственникам

Сделайте какое-либо доброе дело. Хотя бы маленькое

Уберитесь в квартире или доме

Навестите друзей

Начните следить за своей речью

Спланируйте путешествие (но не забывайте про карантин)

Посмотрите хороший добрый фильм или начните сериал

Начните следить за своим питанием

Начните планировать свои расходы

Обзаведитесь новым хобби

Прочитайте несколько страниц новой книги

Как улучшить жизнь в 2021 году (фото: freepik.com)

Важно!

1 января - такой же день, как и любой другой день любого другого месяца, и не обязательно пытаться начать что-то делать именно с этого числа. Можно стартовать, например, 2 января, 3 и даже 4 января.

"Позвольте себе отдых в первый день года и не пытайтесь привязаться к числу. Хотите начать - просто возьмите и начните делать прямо сейчас, не выбирая день для старта", - советует Оксана Глущенко.

Кстати, предлагаем вам душевные поздравления и милые открытки для всех на Новый год.