Что нужно сделать 1 января, чтобы улучшить жизнь в 2021 году

С 1 января 2021 года можно начать менять жизнь к лучшему, если вас что-то не устраивает или не хватает мотивации.
Мы вместе с экспертами по психологии и мотивационными тренерами подготовили для вас список дел, которые можно сделать для того, чтобы начать год здоровым, продуктивным и чуть более счастливым. Некоторые из них, кстати, можно совместить с поеданием вчерашнего оливье и просмотром новогодних фильмов.
1 января, как понедельник либо другой первый день календарного месяца, у многих связан с попыткой стартовать и начать какие-то дела, и зачастую эти начинания завышенные, как и ожидания.
Если мы говорим о планах на год вперед, то 1 января прекрасный день для того чтобы:
А вот для выработки привычек, говорит психолог и сексолог Оксана Глущенко, необходимы волевые усилия. Как говорили римляне: спешите медленно! Маленькими шагами, не спеша, без перегрузок можно начать любое большое дело. Главное - верить в себя и делать.
"Как психолог, я бы рекомендовала 1 января праздно отдыхать, и после формирования планов на год - в моих планах заняться ничего не деланьем, отдыхом в кругу семьи, диалогами, походом к елке. Поделитесь с близкими самым дорогим, что у вас есть: теплом, любовью, заботой. И в первую очередь дайте это себе, зарядитесь эмоциями и позитивом", - советует эксперт.
Как улучшить жизнь в 2021 году (фото: freepik.com)
Начните утро с улыбки и благодарности: новому году, людям, которые вас окружают. Позвоните друзьям, знакомым, отправьте им сообщения в мессенджерах и пожелайте им целый год жить в позитивном ритме.
"Зарядите их своими гормонами счастья и радости серотонином и эндорфином", - говорит психолог.
1 января очень важно поставить перед собой новые цели, пусть этот список будет, он мотивирует, дисциплинирует. Когда на бумаге написаны планы, то автоматически мозг включается на их реализацию и мы, сами того не замечая, постепенно исполняем задуманное.
Прагматичный подход к волшебству - правильно составленный список из трех колонок:
Третий пункт дает возможность на протяжении года держать фокус внимания на новых возможностях и знакомствах, которые непременно появятся по ходу событий.
Непременно стоит успеть придумать способы коммуникации с теми, кто в прошлом году был важен и полезен, а еще продумать, как поздравить тех, с кем хочется наладить/сохранить хорошие взаимоотношения.
"Способность расширять свой неткворкинг и обрастать связями, общаться с людьми - навык, без которых ни одно желание не исполнится", - советует Елена Гончарова.
Как улучшить жизнь в 2021 году (фото: freepik.com)
Конечно, было бы неплохо начать утро 1 января с зарядки. Кроме того, получасовая прогулка по новогодним улицам - также хороший способ вернуть себя в тонус и избавится от ощущения потерянного впустую дня. Но а если спорта хочется больше?
Из-за COVID-19 сегодня закрыты спортзалы, бассейны, ограничен доступ даже к спортивным площадкам в парках. Но есть один интересный вариант, который придется по душе любому - любительский сквош! Этот спорт, кстати, полностью удовлетворяет карантинные требования: на корте один игрок или, максимум, пара. В то же время, сквош - мощный антидепрессант и средство поддерживать физическую форму - за одну часовую тренировку можно потерять от 1000 калорий, а стремительная, скоростная игра заставляет двигаться все мышцы тела и очень ускоряет мысли, стимулируя концентрацию и способность принимать решения.
"Я бы назвала сквош еще и игрой стратегов, ведь если хочешь победить - за короткое время приходится выстраивать целые игровые схемы", - говорит тренер Алена Огонесян.
Как улучшить жизнь в 2021 году (фото: freepik.com)
1 января - такой же день, как и любой другой день любого другого месяца, и не обязательно пытаться начать что-то делать именно с этого числа. Можно стартовать, например, 2 января, 3 и даже 4 января.
"Позвольте себе отдых в первый день года и не пытайтесь привязаться к числу. Хотите начать - просто возьмите и начните делать прямо сейчас, не выбирая день для старта", - советует Оксана Глущенко.
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