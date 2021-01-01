Що потрібно зробити 1 січня, щоб покращити життя в 2021 році

З 1 січня 2021 року можна почати змінювати життя на краще, якщо вас щось не влаштовує або не вистачає мотивації.
Ми разом з експертами з психології та мотиваційними тренерами підготували для вас список справ, які можна зробити для того, щоб почати рік здоровим, продуктивним і більш щасливим. Деякі з них, до речі, можна поєднати з поїданням вчорашнього олів'є і переглядом новорічних фільмів.
1 січня, понеділок або інший перший день календарного місяця, у багатьох пов'язаний зі спробою стартувати і почати якісь справи, і часто ці починання завищені, як і очікування.
Якщо ми говоримо про плани на рік вперед, то 1 січня прекрасний день для того, щоб:
А ось для вироблення звичок, каже психолог і сексолог Оксана Глущенко, необхідні вольові зусилля. Як казали римляни: поспішайте повільно! Маленькими кроками, не поспішаючи, без перевантажень можна почати будь-яку велику справу. Головне - вірити в себе і робити.
"Як психолог, я б рекомендувала 1 січня безтурботно відпочивати, і після формування планів на рік - у моїх планах зайнятися байдикуванням, відпочинком у колі сім'ї, діалогами, походом до ялинки. Поділіться з близькими найдорожчим, що у вас є: теплом, любов'ю, турботою. І в першу чергу дайте це собі, зарядіться емоціями і позитивом", - радить експерт.
Як поліпшити життя в 2021 році (фото: freepik.com)
Почніть ранок з посмішки та вдячності новому року, людям, які вас оточують. Зателефонуйте друзям, знайомим, відправте повідомлення в месенджерах і побажайте їм цілий рік жити в позитивному ритмі.
"Зарядіть їх своїми гормонами щастя і радості, серотоніном і ендорфіном", - говорить психолог.
1 січня дуже важливо поставити перед собою нові цілі, нехай цей список буде, він мотивує, дисциплінує. Коли на папері написані плани, то мозок автоматично включається на їх реалізацію і ми, самі того не помічаючи, поступово виконуємо задумане.
Прагматичний підхід до чарів - правильно складений список з трьох колонок:
Третій пункт дає можливість протягом року тримати фокус уваги на нових можливостях і знайомствах, які неодмінно з'являться по ходу подій.
Неодмінно варто встигнути придумати способи комунікації з тими, хто в минулому році був важливий і корисний, а ще продумати, як привітати тих, з ким хочеться налагодити/зберегти добрі взаємини.
"Здатність розширювати свій неткворкінг і обростати зв'язками, спілкуватися з людьми - навички, без яких жодне бажання не здійсниться", - радить Олена Гончарова.
Як поліпшити життя в 2021 році (фото: freepik.com)
Звичайно, було б непогано почати ранок 1 січня з зарядки. Крім того, півгодинна прогулянка по новорічним вулицями - також хороший спосіб повернути себе в тонус і позбутися відчуття втраченого даремно дня. Але якщо спорту хочеться більше?
Через COVID-19 сьогодні закриті спортзали, басейни, обмежений доступ до спортивних майданчиків в парках. Але є один цікавий варіант, який сподобається будь-кому - аматорський сквош! Цей спорт, до речі, повністю задовольняє карантинні вимоги: на корті один гравець чи, максимум, пара. У той же час, сквош - потужний антидепресант і засіб підтримувати фізичну форму - за одне годинне тренування можна втратити від 1000 калорій, а стрімка, швидкісна гра змушує рухатися всі м'язи тіла і дуже прискорює думки, стимулюючи концентрацію та здатність приймати рішення.
"Я б назвала сквош ще й грою стратегів, адже якщо хочеш перемогти - за короткий час доводиться вибудовувати цілі ігрові схеми", - говорить тренер Альона Огонесян.
Як поліпшити життя в 2021 році (фото: freepik.com)
1 січня - такий же день, як і будь-який інший день будь-якого іншого місяця, і не обов'язково намагатися почати щось робити саме з цього числа. Можна стартувати, наприклад, 2 січня, 3 і навіть 4 січня.
"Дозвольте собі відпочинок в перший день року і не намагайтеся прив'язатися до числа. Хочете почати - просто візьміть і почніть робити прямо зараз, не вибираючи день для старту", - радить Оксана Глущенко.
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