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Не нужны даже при акне: нутрициолог перечислила опасные спирты в косметике

Автор: Татьяна Турчаникова

Спирт в косметике овеян множеством мифов. Не все спирты опасны для здоровья кожи, также есть целый список вредных.

Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала нутрициолог Яна Фокси.

Она привела пример, что один из таких мифов состоит в том, что, например, "спирт подсушивает прыщи и поэтому нужен при акне".

Не все спирты в косметике - вредные (фото: pexels.com)

"Это вообще не так. Подсушивая воспаления, спирт разрушает защитный барьер, иммунитет кожи ослабевает, он не борется с патогенами, а кожное сало дает им размножиться - появляються высыпания", - поделилась Яна.

Но есть и другая крайность: что все спирты - опасны. Это тоже не так, сказала косметолог.⠀

Список вредных спиртов в косметике

Alcohol, SD Alcohol, Alcohol Denat.

• Этанол, Этиловый спирт (Ethanol, Ethyl alcohol)

• Изопропиловый / Пропиловый спирт (Isopropyl alcohol (IPA), Propyl alcohol)

• Метанол (Мethanol), Метиловый спирт (Methyl Alcohol)

• Бензиловый спирт (Benzyl alcohol)

"Это одноатомне спирты, они разрушают защитный барьер и делают кожу чувствительной. Эти спирты - "проводники" активных веществ, но также помогают проникнуть в кожу и вредным компонентам. Но самое опасное их свойство - вызывать апоптоз (гибель) клеток", - написала Яна.⠀

Почему же их используют в косметике?

"Это выгодно. Этанол, например, продлевает срок годности средства. Также их добавляют в масляные основы, чтобы, испаряясь, они оставляли матовый финиш. Кроме того, они выступают в качестве антисептиков", - рассказала Фокси.

Она добавила, что надпись alcohol-free не всегда значит, что спирта нет вообще. Иногда это значит, что в составе нет этанола, но при этом есть, например, бензиловый спирт.

Список безопасных спиртов в косметике

• Стеариловый (Stearyl alcohol)

• Цетеариловый (Cetearyl alcohol)

• Цетиловый (Cetyl alcohol)

• Бегениловый (Behenyl Alcohol)

• Каприловый (Caprylic Alcohol)

• Лауриловый (Lauryl Alcohol)

"Эти спирты - многоатомные, жирне. Они выполняют роль загустителей и эмульгаторов (делают консистенцию удобной для использования), влагоудержателей и безопасны даже для чувствительной кожи", - подытожила Яна.

Напомним, ранее косметолог рассказала, как избавиться от рубцов акне.

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