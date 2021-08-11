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Обязательный список: нутрициолог назвала топ средств, которые помогут при анемии

Новина українською →
Среда 11 августа 2021 09:07
Обязательный список: нутрициолог назвала топ средств, которые помогут при анемии Вероника Хуснутдинова (фото: instagram.com/veronika_naturomama)
Автор: Татьяна Турчаникова

Средства, которые способны помочь от анемии, богаты железом, а еще они борются с воспалением и выводят токсины из организма.

Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Вероника Натуромама.

Обязательный список средств, который поможет при анемии

  • Пихтовый нектар - 1 / 2 ч. л. на ст. воды.
  • Крапива - 1-2 ст. л. порошка или добавляйте замороженную в еду.
  • Витграсс - по 1-2 бут. после еды или 2-4 таблетки.
  • Огневка - продукт пчеловодства, повышающий ферментную активность, необходимую для полноценного усвоения железа - 1 кап 2 раза в день за полчаса до еды.

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Обязательный список: нутрициолог назвала топ средств, которые помогут при анемииКрапива поможет при анемии (фото: pexels.com)

  • Лецитин - поддерживает работу печени, как одного из главных звеньев процесса усвоения белка, жира, железа и другого - 1-3 ч. л. в каждый прием пищи.
  • Уксус - повышает уровень кислотности желудочного сока для лучшего усвоения белка. 1-2 ч. л. на стакан воды во время еды.
  • Жир печени трески - содержит омега-3, витамин D, недостаток которых влияет на проявление анемии. 2 капли после еды, запивая уксусной водой.

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  • Также выберите любой продукт с повышенным содержанием витамина С:

баобаб, клюкву, черный шиповник или ягоды асаи, смородину.

  • Не забывайте включать в свой рацион простые продукты, богатые железом:

гранаты, смесь сухофруктов с грецким орехом и медом, калина, свекла, микрозелень.

Проконсультируйтесь со своим врачом.

Раньше нутрициолог дала рецепт напитка, который лечит суставы и защищает от вирусов.

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