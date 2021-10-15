Опасные зоны: нутрициолог рассказала, можно ли делать массаж гуаша беременным

В жизни каждой девушки наступает пора, когда этот вопрос становится актуальным. Беременность - особенный и прекрасный период для каждой женщины. В это время организм перестраивается, как внешне, так и внутренне.

Правильный массаж помогает расслабиться, избавиться от накопившегося стресса, положительным образом влияет на состояние кожи, стимулирует лимфодренаж и выведение токсинов, а также может предотвратить набор лишнего веса.

Но можно ли делать массаж гуаша при беременности? На этот вопрос в своем Instagram ответила нутрициолог и специалист по гимнастике и натуральному омоложению лица Анна Кугук.