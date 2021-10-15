Опасные зоны: нутрициолог рассказала, можно ли делать массаж гуаша беременным

В жизни каждой девушки наступает пора, когда этот вопрос становится актуальным. Беременность - особенный и прекрасный период для каждой женщины. В это время организм перестраивается, как внешне, так и внутренне.
Правильный массаж помогает расслабиться, избавиться от накопившегося стресса, положительным образом влияет на состояние кожи, стимулирует лимфодренаж и выведение токсинов, а также может предотвратить набор лишнего веса.
Но можно ли делать массаж гуаша при беременности? На этот вопрос в своем Instagram ответила нутрициолог и специалист по гимнастике и натуральному омоложению лица Анна Кугук.
Можно! Но следует проконсультироваться с врачом и ознакомиться с противопоказаниями.
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на ногах, по лимфатическим линиям,
на зоне декольте - от центра к периферии, потихоньку двигаться снизу к ключицам,
Массаж гуаша станет вашим верным помощником и любимчиком, чтобы:
расслабиться и забыть про стресс,
Закрепить эффект от массажа можно лимфодренажными техниками тейпирования, например, ноги снизу до колена. Также советую вам попробовать компрессионные техники. Таким способом можно тейпироваться на длинные перелеты - чтобы не мучиться от отеков.
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