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Опасные зоны: нутрициолог рассказала, можно ли делать массаж гуаша беременным

Автор: Татьяна Турчаникова

В жизни каждой девушки наступает пора, когда этот вопрос становится актуальным. Беременность - особенный и прекрасный период для каждой женщины. В это время организм перестраивается, как внешне, так и внутренне.

Правильный массаж помогает расслабиться, избавиться от накопившегося стресса, положительным образом влияет на состояние кожи, стимулирует лимфодренаж и выведение токсинов, а также может предотвратить набор лишнего веса.

Но можно ли делать массаж гуаша при беременности? На этот вопрос в своем Instagram ответила нутрициолог и специалист по гимнастике и натуральному омоложению лица Анна Кугук.

Беременность: что можно, а чего нельзя? (фото: pexels.com)

Можно! Но следует проконсультироваться с врачом и ознакомиться с противопоказаниями.

Нельзя работать гуаша по:

  • пояснично-крестцовый отделу,
  • животу,
  • под коленками и по внутренней стороне бедра,
  • по шее работаем сверху сниз, не заходя на позвоночник и переднюю часть шеи.

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Гуаша можно работать:

  1. на ногах, по лимфатическим линиям,

  2. на зоне декольте - от центра к периферии, потихоньку двигаться снизу к ключицам,

  3. по шее, кроме запрещенных зон,
  4. по апоневрозу,
  5. на лице, совершая легкие успокаивающие движения.

Этот малыш вам пригодится и до беременности, и при, и после нее (фото: pexels.com)

Польза от массажа гуаша

Массаж гуаша станет вашим верным помощником и любимчиком, чтобы:

  • расслабиться и забыть про стресс,

  • минимизировать болей в спине и шеи, плечах,
  • устранить застои,
  • убрать отеки,
  • поддержать упругость кожи.

Закрепить эффект от массажа можно лимфодренажными техниками тейпирования, например, ноги снизу до колена. Также советую вам попробовать компрессионные техники. Таким способом можно тейпироваться на длинные перелеты - чтобы не мучиться от отеков.

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