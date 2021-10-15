Небезпечні зони: нутриціолог розповіла, чи можна робити сасаж гуаша вагітним

У житті кожної дівчини настає пора, коли це питання стає актуальним. Вагітність - особливий і прекрасний період для кожної жінки. В цей час організм перебудовується, як зовні, так і внутрішньо.

Правильний масаж допомагає розслабитися, позбутися від стресу, що накопичився, позитивним чином впливає на стан шкіри, стимулює лімфодренаж і виведення токсинів, а також може запобігти набору зайвої ваги.

Але чи можна робити масаж гуаша при вагітності? На це питання в своєму Instagram відповіла нутриціолог і фахівець з гімнастики і натурального омолодження обличчя Анна Кугук.