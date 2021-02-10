Остапчук без комплексов показал свое обнаженное фото: фанаты его пристыдили

Украинский ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук сейчас отдыхает с женой Кристиной на Мальдивах. Там шоумен полностью расслабился и наслаждается солнцем без одежды.
На своей странице в Instagram Владимир опубликовал очень пикантное фото, где он предстал обнаженным.
Отметим, что Кристина на снимке прикрыла киви интимное место своего мужа.
"А какой ты фрукт? Пиши в комментах свой любимый", - игриво подписал фото шоумен.
На снимке Остапчук стоит на фоне Индийского океана. На нем только солнцезащитные очки.
В комментариях мнения подписчиков по поводу фото разделились. Некоторые люди считают, что такие снимки публичному человеку публиковать не нужно, а другие уверены, что это "самый сок".
Ранее Остапчук пожаловался на то, что кто-то повредил ему дорогой автомобиль, который он подарил своей тогда еще невесте Кристине Горняк.