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Остапчук без комплексов показал свое обнаженное фото: фанаты его пристыдили

Автор: Людмила Жукова

Украинский ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук сейчас отдыхает с женой Кристиной на Мальдивах. Там шоумен полностью расслабился и наслаждается солнцем без одежды.

На своей странице в Instagram Владимир опубликовал очень пикантное фото, где он предстал обнаженным.

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Отметим, что Кристина на снимке прикрыла киви интимное место своего мужа.

"А какой ты фрукт? Пиши в комментах свой любимый", - игриво подписал фото шоумен.

На снимке Остапчук стоит на фоне Индийского океана. На нем только солнцезащитные очки.

Владимир Остапчук показал обнаженное фото (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

В комментариях мнения подписчиков по поводу фото разделились. Некоторые люди считают, что такие снимки публичному человеку публиковать не нужно, а другие уверены, что это "самый сок".

  • Немного откровенно как для публичной личности.
  • Розуму немає!
  • Вова ти класний, але, сорі, так не пасує, ти ж батько двох дітей, який приклад.
  • Жесть, для чего такое фото?
  • Еще один Панин!!! Жесть!! Куда мы катимся.
  • Капец, срамота!! Можно было только жене это показывать?
  • Фото - огонь. Молодцы.
  • А для чего брить грудь и живот? Это некрасиво.

Ранее Остапчук пожаловался на то, что кто-то повредил ему дорогой автомобиль, который он подарил своей тогда еще невесте Кристине Горняк.

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