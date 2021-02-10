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Остапчук без комплексів показав своє оголене фото: фанати його присоромили

Автор: Людмила Жукова

Український ведучий шоу "Маска" Володимир Остапчук зараз відпочиває з дружиною Христиною на Мальдівах. Там шоумен повністю розслабився і насолоджується сонцем без одягу.

На своїй сторінці в Instagram Володимир опублікував дуже пікантне фото, де він постав оголеним.

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Зазначимо, що Христина на знімку прикрила інтимне місце свого чоловіка ківі.

"А що ти за фрукт? Пиши в коментах свій улюблений", - грайливо підписав фото шоумен.

На знімку Остапчук стоїть на тлі Індійського океану. На ньому тільки сонцезахисні окуляри.

Володимир Остапчук показав оголене фото (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

В коментарях думки підписників з приводу фото розділилися. Деякі люди вважають, що такі знімки публічній людині публікувати не потрібно, а інші впевнені, що це "самий сік".

  • Трохи відверто як для публічної особи.
  • Розуму немає!
  • Вова ти класний, але, сорі, так не пасує, ти ж батько двох дітей, який приклад.
  • Жесть, для чого таке фото?
  • Ще один Панін!!! Жесть!! Куди ми котимося.
  • Капець, срамота!! Можна було тільки дружині це показувати?
  • Фото - вогонь. Молодці.
  • А для чого голити груди і живіт? Це некрасиво.

Раніше Остапчук поскаржився на те, що хтось пошкодив йому дорогий автомобіль, який він подарував своїй тоді ще нареченій Христині.

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Новини України Володимир Остапчук
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