Откроются все двери: женский гороскоп для всех знаков Зодиака с 28 сентября по 4 октября

Гороскоп на октябрь 2020 года гласит о том, что второй месяц осени станет продуктивным и насыщенным месяцем. Все напряженные моменты сентября начнут постепенно отпускать и перед многими откроются новые перспективы, новые проекты будут удачны, а некоторым счастье улыбнется на любовном фронте.

Астрологи рассказали, что ждет всех женщин по знаку Зодиака в период с 28 сентября по 4 октября. Об этом пишет издание SlovoFraza.

Женщина-Овен

Наступает плодотворный период, который принесет перемены к лучшему. Эта неделя станет периодом, когда нужно составить список дел на осень и поставить цели, которые приведут к победе. Овны могут почувствовать ощущение усталости, депрессию, чувство растерянности, но астрологи советуют не утешать себя сладостями и не допускать негатива, скоро все наладится.

Женщина-Телец

Октябрь станет месяцем упорного труда и принятия ответственных решений. Наступает самый удачный период, чтобы разгрести завалы всего, что забыто, не сделано, отложено. Астрологи рекомендуют составить список важных дел и планомерно вычеркивать из него один пункт за другим. Активная работа может негативно сказаться на отношениях с близкими людьми. Постарайтесь сбалансировать и не забывайте о знаках внимания любимому человеку, детям и близким родственникам.

Женщина-Близнецы

Не принимайте резкие и импульсивные решения ни в работе, ни в важных делах. Стоит переключить свое внимание на другие аспекты жизни и близких людей, вероятен конфликт и его стоит погасить в зародыше. Если не получится, то Близнецам пригодятся все навыки дипломатии, гибкость и умение находить компромиссы. Уделите время дому, семье, уюту. Сделайте уборку, освободите пространство от лишней энергии, и вы сможете найти вещь, которую давно потеряли.

Женщина-Рак

Вся следующая неделя будет наполнена звонками, делами, общением, интернет-переписками, новыми планами. Если увидите что-то перспективное – смело проявляйте инициативу. Деловые предложения, которые будут казаться скучными и банальными, могут стать отличным источником дохода в будущем. Начиная что-то новое - заручитесь поддержкой и опорой ваших близких и не забывайте уделять внимание семье, так как это может потянуть за собой обиды и непонимание.

Женщина-Лев

С понедельника беритесь за те проекты, которые успеете завершить до воскресенья. Из долгосрочных будут удачны те, которые направлены на обучение и повышение квалификации, усвоение новых навыков. Сохраняйте силу духа и программируйте себя на успех. В рабочих моментах обращайте внимание на поступки окружающих, и вы сможете делать выводы не по словам, а по делам. В близких отношениях ожидается потепление и сильное чувство общности между партнерами. Можете доверять словам любимого человека.

Женщина-Дева

Начинается полоса перемен и кардинальных изменений, которые кроме радости могут также вызвать стресс. Не торопитесь с обещаниями и решениями, дайте обстоятельствам открыться во всех деталях. Постарайтесь притормозить и оглядеться по сторонам, есть большой риск стать жертвой обмана и мошенничества. Прислушивайтесь к интуиции, она подскажет, от чего стоит отказаться. Ориентируйтесь на семью, они помогут справиться с вихрем событий.

Женщина-Весы

Постарайтесь в ближайшую неделю пользоваться реализмом, но при этом не затормозить творческие процессы. Если чувствуете, что выдохлись – остановитесь и дайте себе передышку, помечтайте. Все поездки по делам перенесите на вторую половину недели, а первые дни – посвятите своим личным нуждам. Удачными будут косметические процедуры и все мероприятия, которые связаны с внешностью.

Женщина-Скорпион

Удача будет сопутствовать тем Скорпионам, которые при любых обстоятельствах остаются верны своим принципам и решениям. Идеалы станут залогом успеха и достижения целей. Ожидается вдохновение, проявление личности, силы и перемены к лучшему. Неделя станет удачной для светской жизни, переговоров, общения и новых знакомств. Есть все шансы на победу и даже на то, чтобы повести за собой других.

Женщина-Стрелец

Неделя будет удачной в сфере работы, денег и деловых отношений. Усилия, которые вы приложили ранее, начнут приносить долгожданные плоды. Ожидается мощный вихрь возможностей от планет, который пронесет сквозь трудности и преграды к достижению целей. Возможны многообещающие предложения, удачные знакомства и выгодные сделки. У вас получится укрепить свой социальный статус и пополнить счет в банке.

Женщина-Козерог

Наступает очень непредсказуемый период, возможны неожиданные реакции, эмоции и неприятные последствия. Козерогам внезапно захочется бунтовать и провоцировать конфликты, но все дело будет в стрессе из-за переходного периода. Если эмоции начнут накаляться, то стоит взять паузу и подышать, погулять на свежем воздухе, помедитировать. Также полезно будет навести порядок в доме.

Женщина-Водолей

Попутный ветер в начале октября позволит Водолеям сдвинуть с мертвой точки давно застрявшие дела. Звезды принесут спокойствие, упорство, трудолюбие и в будущем это обернется хорошими финансовыми вливаниями. Удача будет сопутствовать практически во всех делах. Однако астрологи предупреждают, что Водолеев может догнать прошлое и в жизни может появиться тот, кто когда-то в ней играл важную роль. Ностальгия может сыграть злую шутку, и прошлая любовь станет началом новых отношений.

Женщина-Рыбы

Рыбам не стоит упускать позитивную и активную энергию планет в ближайшую неделю. Используйте новые методы и позвольте себе смелые мысли – вас ожидает успех в творчестве и романтической сфере. Не подстраивайтесь под чужие вкусы и не старайтесь понравиться окружающим. Получайте удовольствие и радость от процесса. Если его нет – пересмотрите приоритеты.

Напомним, ранее мы писали о том, как месяц рождения влияет на жизнь женщины и ее судьбу.