Відмінна фігура без спортзалу: нутриціолог позповіла, як легко прибрати целюліт
Літо - пора року, коли питанням фізичної форми задаються всі, навіть ті, хто не любить спортзали.
Як прибрати целюліт і зробити шкіру на ногах та стегнах гладкою навіть без виснажливих занять, розповіла нутриціолг Анна Біоторіум у своєму Instagram.
Спеціаліст з харчування радить почати змінювати фізичну форму зсередини, за допомогою правильного харчування.
В останні дні постійно говоримо про красу і прекрасну фізичну форму. Підготувала рецептик в тему. І по сезону.
Випили смузі - можна на пляж (фото: instagram.com/hoskelsa)
Рецепт смузі під назвою "Прощавай, целюліт!»
Інгредієнт:
- 50 г листя шпинату,
- 50 г листя буряка (бадилля),
- 1 ківі,
- ½ банана,
- 1 середній огірок,
- 5-10 г листя м'яти,
- 1 ч. л. порошку маки,
- 1 ч. л. порошку вітграсса,
- 1 ст. кокосової води,
- щіпка імбирного порошку,
- 1 ч. л. спіруліни.
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Приготування:
1. Банан і ківі очистити, крупно нарізати і покласти в чашу блендера.
2. Додати всі інші інгредієнти і кокосову воду.
3. Збити блендером.
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