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Відмінна фігура без спортзалу: нутриціолог позповіла, як легко прибрати целюліт

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Вівторок 03 серпня 2021 10:07
Відмінна фігура без спортзалу: нутриціолог позповіла, як легко прибрати целюліт Краща фігура на пляжі (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Тетяна Турчанікова

Літо - пора року, коли питанням фізичної форми задаються всі, навіть ті, хто не любить спортзали.

Як прибрати целюліт і зробити шкіру на ногах та стегнах гладкою навіть без виснажливих занять, розповіла нутриціолг Анна Біоторіум у своєму Instagram.

Спеціаліст з харчування радить почати змінювати фізичну форму зсередини, за допомогою правильного харчування.

В останні дні постійно говоримо про красу і прекрасну фізичну форму. Підготувала рецептик в тему. І по сезону.

Відмінна фігура без спортзалу: нутриціолог позповіла, як легко прибрати целюлітВипили смузі - можна на пляж (фото: instagram.com/hoskelsa)

Рецепт смузі під назвою "Прощавай, целюліт!»

Інгредієнт:

  • 50 г листя шпинату,
  • 50 г листя буряка (бадилля),
  • 1 ківі,
  • ½ банана,
  • 1 середній огірок,
  • 5-10 г листя м'яти,
  • 1 ч. л. порошку маки,
  • 1 ч. л. порошку вітграсса,
  • 1 ст. кокосової води,
  • щіпка імбирного порошку,
  • 1 ч. л. спіруліни.

Підтримати систему детоксикації: нутрицілог дала список овочів для гарної роботи жовчного

Приготування:

1. Банан і ківі очистити, крупно нарізати і покласти в чашу блендера.​

2. Додати всі інші інгредієнти і кокосову воду.

3. Збити блендером.

Раніше нутриціолог розповіла, як допомогти печінки очиститися від токсинів.

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