В отпуск с малышом: нутрициолог рассказала, что точно взять с собой в аптечку
Отправиться в отпуск с ребенком - совсем не то же самое, что отправиться отдыхать самим по себе. Помимо чемодана с одеждой, обувью и всякими полезными мелочами, нужно взять аптечку буквально на все случаи жизни.
Но не спешите закупаться в аптеке лекарствами.
Холистический нутрициолог Вероника Хуснутдинова в своем Instagram рассказала, какие натуральне средства пригодяться в путешествии с малышом.
Аптечка: что взять с собой в отпуск с малышом
- Гель алоэ вера - средство после солнечных ванн, облегчает солнечные ожоги.
- Сбор от ротавируса и куркума - при кишечных инфекциях - снимает симптомы и уничтожает инфекцию за пару часов.
- Кремы для загара для детей и взрослых с защитой SPF 50 +.
- Тулси - трава-адаптоген, которая помогает быстрее правиться с джетлагом и адаптироваться к новому климату.
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Аптечка с собой - и все в порядке (фото: pexels.com)
- Артишок / одуванчик / расторопша - чай, который поможет работе печени при перелете, когда мы подвергаемся большой токсической нагрузке.
- Эфирное масло лаванды - даже если вы обгорели, масло поможет сделать так, чтобы кожа восстановилась и не облезла.
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Отдыхать с детьми - совсем не одно и то же, что отдыхать самим (фото: pexels.com)
Для этого смешайте гель алоэ вера с 3-7 каплями масла и нанесите на тело. Подходит для отпугивания от комаров и как средство против зуда от укуса насекомых.
- Масло черного тмина - универсальное лекарство для детей и взрослых от многих болезней (природный антибіотик / обезболивающее / противовирусное средство).
Есть противопоказания.
- Эфирное масло гвоздики - средство при зубной боли.
Материал носит рекомендательный характер. При любых симптомах стоит обращаться к врачу для постановки четкого диагноза.
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