Если оверсайз надоел: тренды 2021, которые сделают фигуру хрупкой и женственной
Некоторые люди считают, что современная мода уродует женскую фигуру, кто-то просто устал от oversize. Но есть простые работающие способы, при помощи которых легко подчеркнуть достоинства фигуры и отретушировать недостатки.
Об этом в своем Instagram рассказала стилист Татьяна Волкова.
Эти тренды 2021 помогут каждой, кто этого захочет, выглядеть хрупкой и женственной, сохраняя, при этом, комфорт и индивидуальность. ⠀
1. Летящие платья полуприлегающего кроя. Высоту пояса и длину выбирайте, отталкиваясь от своей фигуры.
2. Объемный рукав. Этот акцент делает фигуру легче и женственнее.
3. Высокая посадка визуально удлиняет ноги.
4. Юбка на запах "вытягивает силуэт и "съедает" бедра.
5. Костюм-тройка подчеркивает изгибы женской фигуры.
6. Джинсы-слоучи делают силуэт легче и подчеркивают талию.
7. Светлая обувь - не только ньюдовых оттенков.
8. Квадратный мыс уменьшит размер ноги.
Эти тренды помогут выглядеть более женственно (фото: instagram.com/tatvolkova)
Напомним, раньше стилист рассказала, какие стрижки делать в 2021: каре без челки и очень короткие волосы.
Не пропустите также, стилист назвала главные цвета лета - от французского синего до амемистового.