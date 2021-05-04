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Якщо оверсайз набрид: тренди 2021, які зроблять фігуру тендітною і жіночною

Новость на русском → Вівторок 04 травня 2021 10:03
Якщо оверсайз набрид: тренди 2021, які зроблять фігуру тендітною і жіночною Як за допомогою одягу скорегувати фігуру (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Деякі люди вважають, що сучасна мода спотворює жіночу фігуру, хтось просто втомився від oversize. Але є прості способи, що працюють, за допомогою яких легко підкреслити достоїнства фігури і відретушувати недоліки.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Тетяна Волкова.

Ці тренди 2021 допоможуть кожній, хто цього захоче, виглядати тендітною і жіночною, зберігаючи, при цьому, комфорт і індивідуальність. ⠀

1. Сукні легкого крою, що ніби-то летять. Висоту пояса і довжину вибирайте, відштовхуючись від своєї фігури. Якщо оверсайз набрид: тренди 2021, які зроблять фігуру тендітною і жіночною

2. Об'ємний рукав. Цей акцент робить фігуру легшою і жіночнішою.

Якщо оверсайз набрид: тренди 2021, які зроблять фігуру тендітною і жіночною

3. Висока посадка візуально подовжує ноги.

Якщо оверсайз набрид: тренди 2021, які зроблять фігуру тендітною і жіночною

4. Спідниця на запах "витягує" силует і "з'їдає" стегна.

Якщо оверсайз набрид: тренди 2021, які зроблять фігуру тендітною і жіночною

5. Костюм-трійка підкреслює вигини жіночої фігури.

Якщо оверсайз набрид: тренди 2021, які зроблять фігуру тендітною і жіночною

6. Джинси-слоучі роблять силует легшим і підкреслюють талію.

Якщо оверсайз набрид: тренди 2021, які зроблять фігуру тендітною і жіночною

7. Світле взуття - не тільки ньюдових відтінків. Якщо оверсайз набрид: тренди 2021, які зроблять фігуру тендітною і жіночною

8. Квадратний мис зменшить розмір ноги.Якщо оверсайз набрид: тренди 2021, які зроблять фігуру тендітною і жіночною

Ці тренди допоможуть виглядати більш жіночно (фото: instagram.com/tatvolkova)

Нагадаємо, раніше стиліст розповіла, які стрижки варто робити в 2021: каре без чубчика і дуже коротке волосся.

Не пропустіть також, стиліст назвала головні кольори літа - від французького синього до аметистового.

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