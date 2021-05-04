Якщо оверсайз набрид: тренди 2021, які зроблять фігуру тендітною і жіночною
Деякі люди вважають, що сучасна мода спотворює жіночу фігуру, хтось просто втомився від oversize. Але є прості способи, що працюють, за допомогою яких легко підкреслити достоїнства фігури і відретушувати недоліки.
Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Тетяна Волкова.
Ці тренди 2021 допоможуть кожній, хто цього захоче, виглядати тендітною і жіночною, зберігаючи, при цьому, комфорт і індивідуальність. ⠀
1. Сукні легкого крою, що ніби-то летять. Висоту пояса і довжину вибирайте, відштовхуючись від своєї фігури.
2. Об'ємний рукав. Цей акцент робить фігуру легшою і жіночнішою.
3. Висока посадка візуально подовжує ноги.
4. Спідниця на запах "витягує" силует і "з'їдає" стегна.
5. Костюм-трійка підкреслює вигини жіночої фігури.
6. Джинси-слоучі роблять силует легшим і підкреслюють талію.
7. Світле взуття - не тільки ньюдових відтінків.
8. Квадратний мис зменшить розмір ноги.
Ці тренди допоможуть виглядати більш жіночно (фото: instagram.com/tatvolkova)
Нагадаємо, раніше стиліст розповіла, які стрижки варто робити в 2021: каре без чубчика і дуже коротке волосся.
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