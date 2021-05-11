Ожоги и бактерии: косметолог рассказала, в чем опасность натуральной косметики без химии

"Реклама активно навязывает: "Все, что от природы - лучше" и мы привыкли этому верить. Но я расскажу честно и без прикрас, а выбор за вами", - написала Яна.

Нет ни одного достоверного исследования, доказывающего преимущество органической косметики перед синтетической.

Есть исследования о свойстве масел окисляться на солнце, провоцируя появление свободных радикалов и, при нанесении в чистом виде, разжижать компоненты защитного барьера кожи.

Эфирные масла - сильнейшие аллергены, а при неправильном их применении можно получить ожог. Некоторые могут увеличивать чувствительность к УФ-лучам.

Химическая формула органических компонентов часто гораздо сложнее синтетических. Поэтому кожа может реагировать на них неадекватно (в т. ч. аллергией).

Органическая косметика имеет маленький срок хранения. Но, так как органические компоненты нестабильны, под воздействием разных факторов (в т. ч. солнечные лучи), они могут испортиться раньше. Не факт, что вы об этом узнаете.

Из-за отсутствия консервантов, органическая косметика создает благоприятную среду для размножения бактерий.

Иногда спасают только ненатуральные средства (фото: instagram.com/lovegrace_e)

Яна рассказала свою историю. Она купила себе популярный, "натуральный" крем.

"Мне показалось странным, что крем с таким высоким содержанием масел позиционируется дневным (выше писала почему). Но я подумала: "Британцы знают, о чем говорят". Первое время я считала его идеальным. Пока однажды он не вызвал раздражение на моей НЕ аллергичной коже. В итоге спас мою кожу от лица-помидора "ненатуральный" крем", - рассказала нутрициолог.

Органическая косметика - не хорошо и не плохо.

"Если вы любите исключительно то, что породила природа, круто. Можете использовать такую косметику для спокойствия души. Но только если вы не обладатель аллергичной, чувствительной, раздражённой кожи и у вас нет кожных заболеваний", - подытожила Фокси.