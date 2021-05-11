Ожоги и бактерии: косметолог рассказала, в чем опасность натуральной косметики без химии

Натуральная косметика - без ароматизаторов, красителей, консервантов, минеральных масел. Только растительные компоненты с полей, только хардкор. Казалось бы, круто: никакой тебе "химии", все с веток, да полей. Мажь - не хочу. Но не все так просто.
Об этом в своем Instagram рассказала косметолог и нутрициолог Яна Фокси.
"Реклама активно навязывает: "Все, что от природы - лучше" и мы привыкли этому верить. Но я расскажу честно и без прикрас, а выбор за вами", - написала Яна.
Яна рассказала свою историю. Она купила себе популярный, "натуральный" крем.
"Мне показалось странным, что крем с таким высоким содержанием масел позиционируется дневным (выше писала почему). Но я подумала: "Британцы знают, о чем говорят". Первое время я считала его идеальным. Пока однажды он не вызвал раздражение на моей НЕ аллергичной коже. В итоге спас мою кожу от лица-помидора "ненатуральный" крем", - рассказала нутрициолог.
Органическая косметика - не хорошо и не плохо.
"Если вы любите исключительно то, что породила природа, круто. Можете использовать такую косметику для спокойствия души. Но только если вы не обладатель аллергичной, чувствительной, раздражённой кожи и у вас нет кожных заболеваний", - подытожила Фокси.
Напомним, косметолог рассказала, как быстро привести в порядок жирную кожу лица.
Также читайте, как на самом деле нужно ухаживать за кожей вокруг глаз. Простые секреты - и никаких мешков и синяков.