Опіки і бактерії: косметолог розповіла, в чому небезпека натуральної косметики без хімії

Натуральна косметика - без ароматизаторів, барвників, консервантів, мінеральних масел. Тільки рослинні компоненти з полів, тільки хардкор. Здавалося б, круто: ніякої тобі "хімії", все з гілок, та полів. Маж - не хочу. Але не все так просто.
Про це у своєму Instagram розповіла косметолог і нутриціолог Яна Фоксі.
"Реклама активно нав'язує:" Все, що від природи - краще" і ми звикли цьому вірити. Але я розповім чесно і без прикрас, а вибір за вами", - написала Яна.
Яна розповіла свою історію. Вона купила собі популярний, "натуральний" крем.
"Мені здалося дивним, що крем з таким високим вмістом масел позиціонується денним (вище писала чому). Але я подумала: "Британці знають, про що говорять". Перший час я вважала його ідеальним. Поки одного разу він не викликав роздратування на моїй не схильній до аллергій шкірі. У підсумку врятував мою шкіру від обличчя-помідора "ненатуральний" крем", - розповіла нутриціолог.
Органічна косметика - не добре і не погано.
"Якщо ви любите виключно те, що породила природа, круто. Можете використовувати таку косметику для спокою душі. Але тільки якщо ви не власник алергічної, чутливої, роздратованої шкіри і у вас немає шкірних захворювань", - підсумувала Фоксі.
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