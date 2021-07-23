Чтобы палаццо хорошо сидели: стилист дала простые правила по подбору брюк

Какая длина брюк лучше подходит высоким девушкам? А какая модель лучше сядет на девушке ростом пониже?
Стилист Анна Мишаева в своем блоге в Instagram дала простые советы по подбору штанов - от палаццо до бананов, чтобы они сидели идеально.
Длина брюк тоже имеет значение. Лучше, если штаны полностью покывают ногу и доходят до середины каблука. Также средняя и / или высокая посадка визуально удлиняет силуэт.
Обувь и брюки одного цвета сделают силуэт визуально выше. Тот же эффект дадут стрелки на брюках.
А вот если между брюками и ботинками есть зазор, это способно визуально уменьшить рост, лучше, если обувь "уходит" под штанину.
Стилист рассказала, как выглядеть стройнее и выше, простые приемы
Есть модели брюк, которые подходят к любому типу фигуры, а еще - в них удобно (фото: instagram.com/hoskelsa)
Раньше стилист рассказала, какие купальники и панамки уже - настоящий антитренд, хватит так ходить.