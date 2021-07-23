Щоб палаццо добре сиділи: стиліст дала прості правила по підбору брюк

Яка довжина брюк краще підійде високим дівчатам? А яка модель краще сяде на дівчині зростом понижче?
Стиліст Анна Мішаєва у своєму блозі в Instagram дала прості поради по підбору штанів - від палаццо до бананів, щоб вони сиділи ідеально.
Довжина брюк теж має значення. Краще, якщо штани повністю покивають ногу і доходять до середини каблука. Також середня і / або висока посадка візуально подовжує силует.
Взуття та штани одного кольору зроблять силует візуально вищим. Той же ефект дадуть стрілки на брюках.
А ось якщо між брюками і черевиками є зазор, це здатно візуально зменшити зріст, краще, якщо взуття "йде" під штанину.
Стиліст розповіла, як виглядати стрункішою і вищою, прості прийоми
Є моделі брюк, які підходять до будь-якого типу фігури, а ще - в них зручно (фото: instagram.com/hoskelsa)
Раніше стиліст розповіла, які купальники і панамки вже - справжній антитренд, досить так ходити.