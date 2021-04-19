Кюлоты - для высоких девушек, палаццо - для среднего роста: как выбрать брюки по типу фигуры

Татьяна поделилась с читателями постом-шпаргалкой "выбор брюк по типу фигуры". Для тех, кто любит конкретные "инструкции по применению".⁣⁣⠀

Волкова добавила, что любая "инструкция" - это общие рекомендации, которые создают вектор безопасного движения, но, ни в коем случае, не ограничивают никого в конкретном выборе. ⁣⁣⠀

Стилист Татьяна Волкова (фото: instagram.com/tatvolkova/)

"Рост, вес, размер одежды концентрация объемов в верхней / нижней частях тела - это малая часть характеристик, которыми можно описать фигуру человека. Помимо этого есть еще и пропорция конкретного тела", - добавила Волкова.⁣⠀

Стилист посоветовала не бояться примерять самый разный крой брюк и не только и сочетать из с более-менее объемными верхом и обувью.

Как подобрать брюки, исходя из типа фигуры и роста

Палаццо: идеальный вариант для среднего роста.

Клеш подойдут тем, у кого боле широкие плечи.

С защипами стоит выбирать, если плохо выражена талия.

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⁣⁣Длина 7/8 подойдет невысоким девушкам.

Классические прямые - для прямого типа фигуры.

Модели с принтом - для длинных стройных ног.

Кюлоты лучше смотрятся на высоких девушках.

Чтобы брюки сидели, стоит выбирать их по типу фигуры (фото: instagram.com/tatvolkova/)