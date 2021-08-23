Перед сезоном простуд: нутрициолог назвала сок, способный в разы усилить иммунитет
Вероника Хуснутдинова (фото: instagram.com/veronika_naturomama)
Перед осенью и сезоном простуд стоит ввести в свой ежедневный рацион продукты, способные помочь защитным силам организма сгруппироваться - и выиграть битву у вирусов.
Один из таких суперпродуктов - березовый сок, рассказала в своем Instagram нутрициолог Вероника Натуромама.
Собирают такой сок весной, но при правильном хранении, его можно пить до зимы.
Почему стоит пить березовый сок каждый день
- В состав березового сока входят органические кислоты, ферменты и вещества, обладающие высокой антимикробной активностью (фитонциды).
- Также немало в березовом соке и минеральных элементов, в которых нуждается ослабленный гиповитаминозом организм.
- Стакан березового сока в день пополняет наш организм запасом калия, кальция, натрия, магния, железа, марганца, меди.
- Поскольку в состав березового сока входят ферменты и биологические стимуляторы - он укрепляет иммунитет.
- Дубильные вещества березового сока оказывают противовоспалительное действие.
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Березовый сок полезно пить на регулярной основе (фото: pexels.com)
- Системный прием березового сока оказывает мощное тонизирующее действие. Если выпивать 100-200 мл березового сока в день, исчезнет сонливость, подавленность, усталость.
- Березовый сок стимулирует функцию почек, он способствует выделению мочевой кислоты, усиливает диурез.
- Березовый сок укрепляет силы во время и после перенесенных инфекций.
- Его также рекомендуется пить при кожных проблемах - экземе, лишае, фурункулезе.
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- Березовым соком полощут горло при ангине, доказана его польза при комплексном лечении головной боли, бронхоспазм-легочных заболеваний, болезни суставов.
- Березовый сок очищает кровь и выводит токсические вещества, поэтому реальна польза березового сока при интоксикациях организма.
- Полезен детям, беременным, можно на ГВ.
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