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Перед сезоном простуд: нутрициолог назвала сок, способный в разы усилить иммунитет

Новина українською →
Понедельник 23 августа 2021 20:09
Перед сезоном простуд: нутрициолог назвала сок, способный в разы усилить иммунитет Вероника Хуснутдинова (фото: instagram.com/veronika_naturomama)
Автор: Татьяна Турчаникова

Перед осенью и сезоном простуд стоит ввести в свой ежедневный рацион продукты, способные помочь защитным силам организма сгруппироваться - и выиграть битву у вирусов.

Один из таких суперпродуктов - березовый сок, рассказала в своем Instagram нутрициолог Вероника Натуромама.

Собирают такой сок весной, но при правильном хранении, его можно пить до зимы.

Почему стоит пить березовый сок каждый день

  • В состав березового сока входят органические кислоты, ферменты и вещества, обладающие высокой антимикробной активностью (фитонциды).
  • Также немало в березовом соке и минеральных элементов, в которых нуждается ослабленный гиповитаминозом организм.
  • Стакан березового сока в день пополняет наш организм запасом калия, кальция, натрия, магния, железа, марганца, меди.
  • Поскольку в состав березового сока входят ферменты и биологические стимуляторы - он укрепляет иммунитет.
  • Дубильные вещества березового сока оказывают противовоспалительное действие.

Кроме яичной скорлупы: нутрициолог назвала простые продукты, богатые кальцием

Перед сезоном простуд: нутрициолог назвала сок, способный в разы усилить иммунитетБерезовый сок полезно пить на регулярной основе (фото: pexels.com)

  • Системный прием березового сока оказывает мощное тонизирующее действие. Если выпивать 100-200 мл березового сока в день, исчезнет сонливость, подавленность, усталость.
  • Березовый сок стимулирует функцию почек, он способствует выделению мочевой кислоты, усиливает диурез.
  • Березовый сок укрепляет силы во время и после перенесенных инфекций.
  • Его также рекомендуется пить при кожных проблемах - экземе, лишае, фурункулезе.

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  • Березовым соком полощут горло при ангине, доказана его польза при комплексном лечении головной боли, бронхоспазм-легочных заболеваний, болезни суставов.
  • Березовый сок очищает кровь и выводит токсические вещества, поэтому реальна польза березового сока при интоксикациях организма.
  • Полезен детям, беременным, можно на ГВ.

Раньше нутрициолог рассказала, какие ошибки в питании не стоит допускать во время поста.

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