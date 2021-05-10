Пилинг и церамиды: косметолог рассказала, как быстро привести в порядок сухую кожу

Специалист подчеркнула, что на каждый день такой уход не подойдет, но как экспресс-восстановление - вполне. Первый этап - очищение. Далее следуйте инструкциям.

Вечером перед важным днем:

1. Пилинг:

- используйте АНА-кислоты (для нечувствительной кожи),

- РНА-кислоты (для гиперчувствительной кожи),

- энзимы (для кожи с повреждениями / заболеваниями).

Каждое из средств применяется согласно инструкции.

2. Сразу после смывания пилинга, сбрызнуть лицо термальной водой / мистом.

3. Подождать 30 минут после пилинга и нанести ниацинамид. Остальные можно наносить в чистом виде.

4. Плотный крем / крем с церамидами / ночная маска.

Пилинг и плотный крем для сияния кожи (фото: instagram.com/taylor_hill)

Непосредственно перед событием:

1. После очищения тканевая / гидрогелевая / успокаивающая маска.

2. Средства для сияния на сухую кожу:

- сплэш-маска (для нечувствительной кожи),

- витамин С (для нечувствительной кожи),

- сыворотка с прополисом / Сыворотка с природным витамином С из облепихи,

- питательная сыворотка с бета-глюканом (при аллергии на витамин С).

"Сплэш маску не следует использовать, если на ночь вы делали пилинг с АНА-кислотами. Ее можно оставлять, а можно смывать как минимум через 15 секунд. Плотный крем. В случае с сухой кожей следует использовать плотные кремы, благодаря их текстуре, поры и морщинки (часто заметные на сухой коже) сглаживаются и макияж ложится гораздо эффектнее", - подсказала косметолог.