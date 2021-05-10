Пилинг и церамиды: косметолог рассказала, как быстро привести в порядок сухую кожу

Сухая кожа станет напитанной, светящейся и здоровой уже завтра, если воспользоваться простыми советами и правильными средствами.
Об этом в своем Instagram рассказала косметолог и нутрициолог Яна Фокси.
Специалист подчеркнула, что на каждый день такой уход не подойдет, но как экспресс-восстановление - вполне. Первый этап - очищение. Далее следуйте инструкциям.
1. Пилинг:
- используйте АНА-кислоты (для нечувствительной кожи),
- РНА-кислоты (для гиперчувствительной кожи),
- энзимы (для кожи с повреждениями / заболеваниями).
Каждое из средств применяется согласно инструкции.
2. Сразу после смывания пилинга, сбрызнуть лицо термальной водой / мистом.
3. Подождать 30 минут после пилинга и нанести ниацинамид. Остальные можно наносить в чистом виде.
4. Плотный крем / крем с церамидами / ночная маска.
1. После очищения тканевая / гидрогелевая / успокаивающая маска.
2. Средства для сияния на сухую кожу:
- сплэш-маска (для нечувствительной кожи),
- витамин С (для нечувствительной кожи),
- сыворотка с прополисом / Сыворотка с природным витамином С из облепихи,
- питательная сыворотка с бета-глюканом (при аллергии на витамин С).
"Сплэш маску не следует использовать, если на ночь вы делали пилинг с АНА-кислотами. Ее можно оставлять, а можно смывать как минимум через 15 секунд. Плотный крем. В случае с сухой кожей следует использовать плотные кремы, благодаря их текстуре, поры и морщинки (часто заметные на сухой коже) сглаживаются и макияж ложится гораздо эффектнее", - подсказала косметолог.
Напомним, ранее косметолог рассказала, как быстро привести в порядок жирную кожу лица.
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