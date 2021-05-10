Пілінг і цераміди: косметолог розповіла, як швидко привести до ладу суху шкіру

Суха шкіра стане насиченою, буде світиться вже завтра, якщо скористатися простими порадами і правильними засобами.
Про це у своєму Instagram розповіла косметолог і нутриціолог Яна Фоксі.
Спеціаліст підкреслила, що на кожен день такий догляд не підійде, але як експрес-відновлення - цілком. Перший етап - очищення. Далі дотримуйтесь інструкцій.
1. Пілінг:
- використовуйте АНА-кислоти (для нечутливої шкіри),
- РНА-кислоти (для гіперчутливої шкіри),
- ензими (для шкіри з ушкодженнями / захворюваннями).
Кожне із засобів застосовується згідно з інструкцією.
2. Відразу після змивання пілінгу, скропити обличчя термальною водою / містом.
3. Почекати 30 хвилин після пілінгу і нанести ніацинамід. Решту можна наносити в чистому вигляді.
4. Щільний крем / крем з церамідами / нічна маска.
1. Після очищення тканинна / гідрогелева / заспокійлива маска.
2. Засоби для сяйва на суху шкіру:
- сплеш-маска (для нечутливої шкіри),
- вітамін С (для нечутливої шкіри),
- сироватка з прополісом / сироватка з природним вітаміном С з обліпихи,
- поживна сироватка з бета-глюканом (при алергії на вітамін С).
"Сплеш маску не слід використовувати, якщо на ніч ви робили пілінг з АНА-кислотами. Її можна залишати, а можна змивати як мінімум через 15 секунд. Щільний крем. У випадку з сухою шкірою слід використовувати щільні креми, завдяки їх текстурі, пори і зморшки (часто помітні на сухій шкірі) згладжуються і макіяж лягає набагато ефектніше", - підказала косметолог.
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