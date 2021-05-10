Пілінг і цераміди: косметолог розповіла, як швидко привести до ладу суху шкіру

Спеціаліст підкреслила, що на кожен день такий догляд не підійде, але як експрес-відновлення - цілком. Перший етап - очищення. Далі дотримуйтесь інструкцій.

Увечері перед важливим днем:

1. Пілінг:

- використовуйте АНА-кислоти (для нечутливої шкіри),

- РНА-кислоти (для гіперчутливої шкіри),

- ензими (для шкіри з ушкодженнями / захворюваннями).

Кожне із засобів застосовується згідно з інструкцією.

2. Відразу після змивання пілінгу, скропити обличчя термальною водою / містом.

3. Почекати 30 хвилин після пілінгу і нанести ніацинамід. Решту можна наносити в чистому вигляді.

4. Щільний крем / крем з церамідами / нічна маска.

Пілінг і щільний крем для сяйва шкіри (фото: instagram.com/taylor_hill)

Безпосередньо перед подією:

1. Після очищення тканинна / гідрогелева / заспокійлива маска.

2. Засоби для сяйва на суху шкіру:

- сплеш-маска (для нечутливої шкіри),

- вітамін С (для нечутливої шкіри),

- сироватка з прополісом / сироватка з природним вітаміном С з обліпихи,

- поживна сироватка з бета-глюканом (при алергії на вітамін С).

"Сплеш маску не слід використовувати, якщо на ніч ви робили пілінг з АНА-кислотами. Її можна залишати, а можна змивати як мінімум через 15 секунд. Щільний крем. У випадку з сухою шкірою слід використовувати щільні креми, завдяки їх текстурі, пори і зморшки (часто помітні на сухій шкірі) згладжуються і макіяж лягає набагато ефектніше", - підказала косметолог.