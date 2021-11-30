UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Плохой аппетит и анемия: врач назвала неожиданные косвенные симптомы гастрита

Автор: Татьяна Турчаникова

Желудок - это не просто резервуар для хранения съеденной пищи. Там продолжается процесс переваривания, который начался в ротовой полости. Являясь также эндокринным органом, желудок выделяет вещества, дающие сигнал нижележащим органам о происходящем пищеварении.

Гастрит - воспаление слизистой оболочки желудка. В результате пища усваивается плохо, лишая организм необходимых питательных веществ. ⁣⁣

Врач-эндокринолог Катерина Григорьева в своем Instagram рассказала, какие косвенные признаки стоит научиться различать.

При гастрите наблюдаются жалобы на:

  • плохой аппетит,
  • тошноту, тяжесть в животе,
  • изжогу, отрыжку, кислый или горький привкус,
  • стул либо стабилен, либо есть склонность к более частому,
  • болевые ощущения. Чаще всего они продолжительные, ноющие или давящие. Локализуются в области верхней трети живота, над пупком, усиливаются натощак и ночью. После приема пищи становится легче, но через 15-20 минут боли начинаются вновь.
  • Возможно бессимптомное течение гастрита.

Тяжесть в животе (фото: pexels.com)

О наличии гастрита косвенно может говорить анемия: чаще всего В12- или железодефицитная, латентный железодефицит. Если вы безуспешно пытаетесь восполнить дефицит железа, живете от капельницы до капельницы или вынуждены принимать препараты железа постоянко.

Гастрит различают

По типу воспаления:

  1. Острый
  2. Хронический. При хроническом гастрите часто преобладают атрофические процессы.

По причинам возникновения:

  1. Аутоиммунный гастрит. Слабая иммунная система или наследственность.
  2. Хеликобактерное воспаление.
  3. Химико-токсическое поражение. Злоупотребление алкоголем, лекарствами, заброс желчи в желудок.

По секреции желудочного сока:

  1. гастрит с пониженной,
  2. с повышенной,
  3. с нормальной кислотностью.

Возникновение гастрита напрямую связано с вашим образом жизни: питание, вредные привычки. Огромное значение имеет стресс. Пациенты нередко сами отмечают связь обострения с эпизодами стресса.

После ликвидации причины, развитие гастрита можно затормозить, после чего начать восстановление слизистой.⠀

Раньше нутрициолог дала список продуктов для поддержания желчного пузыря.

Читайте LITE в Google News
Здоровое питаниеЗдоровая еда