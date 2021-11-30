Плохой аппетит и анемия: врач назвала неожиданные косвенные симптомы гастрита

Желудок - это не просто резервуар для хранения съеденной пищи. Там продолжается процесс переваривания, который начался в ротовой полости. Являясь также эндокринным органом, желудок выделяет вещества, дающие сигнал нижележащим органам о происходящем пищеварении.
Гастрит - воспаление слизистой оболочки желудка. В результате пища усваивается плохо, лишая организм необходимых питательных веществ.
Врач-эндокринолог Катерина Григорьева в своем Instagram рассказала, какие косвенные признаки стоит научиться различать.
При гастрите наблюдаются жалобы на:
О наличии гастрита косвенно может говорить анемия: чаще всего В12- или железодефицитная, латентный железодефицит. Если вы безуспешно пытаетесь восполнить дефицит железа, живете от капельницы до капельницы или вынуждены принимать препараты железа постоянко.
По типу воспаления:
По причинам возникновения:
По секреции желудочного сока:
Возникновение гастрита напрямую связано с вашим образом жизни: питание, вредные привычки. Огромное значение имеет стресс. Пациенты нередко сами отмечают связь обострения с эпизодами стресса.
После ликвидации причины, развитие гастрита можно затормозить, после чего начать восстановление слизистой.⠀
Раньше нутрициолог дала список продуктов для поддержания желчного пузыря.