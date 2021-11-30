Поганий апетит і анемія: лікар назвала несподівані непрямі симптоми гастриту

Шлунок - це не просто резервуар для зберігання з'їденої їжі. Там триває процес перетравлення, який почався в ротовій порожнині. Будучи також ендокринним органом, шлунок виділяє речовини, що дають сигнал органам, що лежать нижче, про те, що відбувається травленні.
Гастрит - запалення слизової оболонки шлунка. В результаті їжа засвоюється погано, позбавляючи організм необхідних поживних речовин.
Лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва у своєму Instagram розповіла, які непрямі ознаки варто навчитися розрізняти.
При гастриті спостерігаються скарги на:
Про наявність гастриту побічно може говорити анемія: найчастіше В12- або залізодефіцитна, латентний залізодефіцит. Якщо ви безуспішно намагаєтеся заповнити дефіцит заліза, живете від крапельниці до крапельниці або змушені приймати препарати заліза постійно.
За типом запалення:
З причин виникнення:
По секреції шлункового соку:
Виникнення гастриту безпосередньо пов'язано з вашим способом життя: харчування, шкідливі звички. Величезне значення має стрес. Пацієнти нерідко самі відзначають зв'язок загострення з епізодами стресу.
Після ліквідації причини, розвиток гастриту можна загальмувати, після чого почати відновлення слизової.⠀
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