Победитель "Голос країни" выздоровел от коронавируса и рассказал о больной матери

Он поблагодарил свою девушку за помощь и заботу. Они вместе приехали из Киева в Тернополь, чтобы находится возле матери парня и помогать ей. При этом девушка Романа каждый день готовит его маме бульоны, супы и все, о чем просит ее женщина.

В одном из комментариев он написал, что мама идет по чуть-чуть на улучшение, но пока еще находится в тяжелом состоянии.

Он также благодарен врачам, которые помогают его матери.

"Благодаря этим людям я смог уже через довольно много времени улыбнуться на фото. Искренне надеюсь, что совсем скоро смогу сделать хорошее фото со своей родной мамой. Всем большое спасибо за поддержку", - написал Роман.

Роман Сасанчин с мамой (фото: instagram.com/sasanchyn_official)

Артист также опубликовал фотографию со своей девушкой.

Роман Сасанчин с мамой (фото: instagram.com/sasanchyn_official)

Пользователи сети пожелали маме парня скорейшего выздоровления и отметили, что у него красивая девушка.