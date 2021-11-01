Подделки не отличить: Андре Тан рассказал, как на самом деле нужно выбирать кашемир

Осень - время теплого и мягкого кашемира, будь то головной убор, кепка или свитер. Главное при покупке - выбрать действительно качественное изделие, а не подделку, тогда ваш кашемир прослужит долго.

Шерсть и кашемир - совсем не одно и то же (фото: instagram.com/andre_tan_official/)

Многие уверены, что кашемир - равно шерсть. Но это не так. Кашемир и шерсть получают от разных видов животных. Шерсть - это волосяной покров овец, и его сбривают. Кашемир - это подшерсток, пух, который вычесывают только из коз, обитающих в далекой Монголии.

Кашемир в 8 раз теплее шерсти, так как состоит из тончайших ворсинок, полых внутри. Из-за их воздушной защиты материал и является таким согревающим.

Состав не всегда отличишь (фото: instagram.com/andre_tan_official/)

Почему один кашемировый свитер стоит 2 тысячи, а другой - 50? Все зависит от качества и даже веса изделия. В массмаркете идут более тонкие и толстые ворсинки, также в изделие могут добавлять синтетический пух, который даже не указывается в составе.

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Как выбрать кашемир

Если вы хотите действительно качественное изделие, которое прослужит вам долгое время, то я вас расстрою: на ощупь вы от подделки его не отличите. Так что выбирайте проверенные бренды.

Андре Тан рассказал, как ухаживать за кашемиром (фото: instagram.com/andre_tan_official/)

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Кашемир: как ухаживать

Кашемир - материал капризный, за ним нужно уметь ухаживать. Кашемировые изделия нужно стирать специальным шампунем. Как вариант - детский шампунь с ополаскивателем. Конечно, лучше делать это вручную и при температуре не более 30 градусов. Самая распространенная ошибка - сушить изделие в подвешенном состоянии. Так оно растянется и пойдет в мусорку. Лучше разложить его на горизонтальной поверхности.

Кашемир - исключительно зимний материал?

Кто вам вообще это сказал? Вещи из тонкого кашемира подойдут даже для летнего вечера. Поверьте, нет ничего приятнее, чем укутаться кашемировой накидкой осенью в офисе.