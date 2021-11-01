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Підробки не відрізнити: Андре Тан розповів, як насправді потрібно вибирати кашемір

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Понеділок 01 листопада 2021 18:21
Підробки не відрізнити: Андре Тан розповів, як насправді потрібно вибирати кашемір Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official/)
Автор: Тетяна Турчанікова

Осінь - час теплого і м'якого кашеміру, будь то головний убір, кепка або светр. Головне при покупці - обрати дійсно якісний виріб, а не підробку, тоді ваш кашемір прослужить довго.

Український дизайнер Андре Тан у своєму Instagram розкрив головні секрети найм'якшого і такого приємного матеріалу.

Підробки не відрізнити: Андре Тан розповів, як насправді потрібно вибирати кашемір

Шерсть і кашемір - зовсім не одне і те ж (фото: instagram.com/andre_tan_official/)

Багато хто впевнений, що кашемір - це шерсть. Але це не так. Кашемір і шерсть отримують від різних видів тварин. Шерсть - це волосяний покрив овець, і його збривають. Кашемір - це підшерсток, пух, який вичісують тільки з кіз, що мешкають в далекій Монголії.

Кашемір є в 8 разів теплішим за вовну, бо складається з найтонших ворсинок, порожнистих всередині. Через їх повітряний захист матеріал і є таким зігріваючим.

Підробки не відрізнити: Андре Тан розповів, як насправді потрібно вибирати кашемір

Склад не завжди відрізниш (фото: instagram.com/andre_tan_official/)

Чому один кашеміровий светр коштує 2 тисячі, а інший - 50? Все залежить від якості і навіть ваги виробу. У масмаркеті йдуть більш тонкі і товсті ворсинки, також в виріб можуть додавати синтетичний пух, який навіть не вказується в складі.

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Як вибрати кашемір

Якщо ви хочете дійсно якісний виріб, який прослужить вам довгий час, то я вас засмутю: на дотик від підробки його не відрізнити. Тож обирайте перевірені бренди.

Підробки не відрізнити: Андре Тан розповів, як насправді потрібно вибирати кашемірАндре Тан розповів, як доглядати за кашеміром (фото: instagram.com/andre_tan_official/)

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Кашемір: як доглядати

Кашемір - матеріал примхливий, за ним потрібно вміти доглядати. Кашемірові вироби потрібно прати спеціальним шампунем. Як варіант - дитячий шампунь з ополіскувачем. Звичайно, краще робити це вручну і при температурі не більше 30 градусів. Найпоширеніша помилка - сушити виріб в підвішеному стані. Так воно розтягнеться і піде в смітник. Краще розкласти його на горизонтальній поверхні.

Кашемір - виключно зимовий матеріал?

Хто вам взагалі це сказав? Речі з тонкого кашеміру підійдуть навіть для літнього вечора. Повірте, немає нічого приємнішого, ніж укутатися кашеміровою накидкою восени в офісі.

Раніше Андре Тан показав 5 кашемірових речей, які ніколи не вийдуть з моди.

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