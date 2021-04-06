UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Подцепившая коронавирус Лобода показала, в каком состоянии находится

Автор: Людмила Жукова

Певица Светлана Лобода, которая подцепила коронавирус, показала переживающим фанатам, как себя чувствует.

Она опубликовала новое фото на странице в Instagram, на котором продемонстрировала свое состояние.

"Впервые я встретила вручение премии "ЖАРА music awards", лежа в постели.
Оттого особенно приятна Ваша любовь и Ваше признание. Что может быть лучше для скорейшего выздоровления, чем позитивные эмоции?" - написала исполнительница под фото.

На снимке артистка лежит на огромной кровати, судя по ней, ей не очень хорошо.

Лобода выразила сожаление, что она не сможет выступить на вручении премии в России.

"Мне очень жаль, что мы не смогли показать номер, который так долго готовили для вас, но уверена, что впереди нас ждут самые яркие премьеры и незабываемые встречи", - написала певица.

Светлана Лобода показала, как болеет коронавирусом (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Отметим, что в России Светлану Лободу назвали певицей года.

Как мы писали ранее, около месяца назад Светлана Лобода тайно выступила в Киеве на закрытой вечеринке.

Также мы писали о том, что недавно Лобода подала в суд на пластического хирурга за распространение фейков.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Лобода
Читайте также
Светлана Лобода подхватила COVID-19: вирус не щадит никого
Лобода судится с пластическим хирургом, дочь Поляковой "разнесли" за взрослые фото: топ скандалов недели
Прогноз погоды