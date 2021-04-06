Лобода, яка підчепила коронавірус, показала, в якому стані знаходиться

Співачка Світлана Лобода, яка підчепила коронавірус, показала фанатам, як себе почуває.
Вона опублікувала нове фото на сторінці Instagram, на якому продемонструвала свій стан.
"Вперше я зустріла вручення премії "ЖАРА music awards", лежачи в ліжку.
Тому особливо приємна Ваша любов і Ваше визнання. Що може бути краще для якнайшвидшого одужання, ніж позитивні емоції?" - написала виконавиця під фото.
На знімку артистка лежить на величезному ліжку, судячи з нього, їй не дуже добре.
Лобода висловила жаль, що вона не зможе виступити на врученні премії в Росії.
"Мені дуже шкода, що ми не змогли показати номер, який так довго готували для вас, але впевнена, що попереду нас чекають найяскравіші прем'єри і незабутні зустрічі", - написала співачка.
Відзначимо, що в Росії Світлану Лободу назвали співачкою року.
Як ми писали раніше, близько місяця тому Світлана Лобода таємно виступила в Києві на закритій вечірці.
Також ми писали про те, що нещодавно Лобода подала в суд на пластичного хірурга за поширення фейків.