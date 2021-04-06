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Лобода, яка підчепила коронавірус, показала, в якому стані знаходиться

Автор: Людмила Жукова

Співачка Світлана Лобода, яка підчепила коронавірус, показала фанатам, як себе почуває.

Вона опублікувала нове фото на сторінці Instagram, на якому продемонструвала свій стан.

"Вперше я зустріла вручення премії "ЖАРА music awards", лежачи в ліжку.
Тому особливо приємна Ваша любов і Ваше визнання. Що може бути краще для якнайшвидшого одужання, ніж позитивні емоції?" - написала виконавиця під фото.

На знімку артистка лежить на величезному ліжку, судячи з нього, їй не дуже добре.

Лобода висловила жаль, що вона не зможе виступити на врученні премії в Росії.

"Мені дуже шкода, що ми не змогли показати номер, який так довго готували для вас, але впевнена, що попереду нас чекають найяскравіші прем'єри і незабутні зустрічі", - написала співачка.

Світлана Лобода показала, як хворіє на коронавірус (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Відзначимо, що в Росії Світлану Лободу назвали співачкою року.

Як ми писали раніше, близько місяця тому Світлана Лобода таємно виступила в Києві на закритій вечірці.

Також ми писали про те, що нещодавно Лобода подала в суд на пластичного хірурга за поширення фейків.

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Новини України Лобода
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