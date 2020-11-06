Погода в Украине снова поменяется: синоптики обновили карты на выходные

Погода в Украине на ближайших выходных порадует солнечной и сухой погодой, а также небольшим повышением температуры воздуха. По прогнозам синоптиков, уже со следующей недели стоит ждать похолодания и даже небольших морозов.

В субботу, 7 ноября, на востоке страны без осадков, небольшая облачность. Ночная температура воздуха составит +5 +7 градусов, днем воздух прогреется до +10 +12 градусов, местами до +12 +14 градусов.

В южных областях сухо и осадки не прогнозируются. Ночью в регионе +6 +8 градусов, днем +12 +14 градусов. В Крыму переменная облачность, ночью +5 +7 градусов, днем от +11 до +13 градусов.

На севере страны будет немного прохладнее, но сухо. Ночью +4 +6 градусов, днем +11 +13 градусов.

В западных областях солнечно, возможна небольшая облачность. Ночью в регионе от +4 до +6 градусов, днем столбики термометров покажут от +11 до +14 градусов.

В центральной части страны без осадков, облачно. Осадки не прогнозируются. Ночью +6 +8 градусов, днем от +11 до +14 градусов.

В Киеве 7 ноября ожидается сухая погода и небольшая облачность, но без осадков. Ночью +5 +7 градусов, днем от +9 до +11 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 7 ноября

В воскресенье в большинстве регионов Украины упадет ночная температура воздуха до +3 +5 градусов, теплее будет только на юге, от +5 до +7 градусов. Дневная температура воздуха составит от +9 до +12 градусов. В южных и западных областях воздух прогреется до +12 +14 градусов.

В Киеве 8 ноября без осадков, облачно. Ночью от +4 до +6 градусов, днем столбики термометров покажут +9 +11 градусов.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 8 ноября

По прогнозу Украинского гидрометцентра, с понедельника, 9 ноября, в Украине начнет постепенно опускаться температура воздуха, и уже к 11 ноября ночная температура составит -1 градус почти во всех областях страны. Дневная температура воздуха тоже упадет – до +3 +6 градусов. Однако дожди или снег пока не прогнозируются.

Карта погоды в Украине на среду, 11 ноября

Напомним, ранее мы писали о том, что Диденко назвала дату первых морозов в Украине.

А также рассказывали о том, что синоптики пообещали украинцам потепление в ближайшее время.