Погода в Україні знову поміняється: синоптики оновили карти на вихідні

Погода в Україні на найближчих вихідних порадує сонячною та сухою погодою, а також невеликим підвищенням температури повітря. За прогнозами синоптиків, вже з наступного тижня варто чекати на похолодання і навіть невеликих морозів.

У суботу, 7 листопада, на сході країни без опадів, невелика хмарність. Нічна температура повітря становитиме +5 +7 градусів, удень повітря прогріється до +10 +12 градусів, місцями до +12 +14 градусів.

У південних областях сухо та опади не прогнозуються. Вночі в регіоні +6 +8 градусів, вдень +12 +14 градусів. У Криму мінлива хмарність, вночі +5 +7 градусів, вдень від +11 до +13 градусів.

На півночі країни буде трохи прохолодніше, але сухо. Вночі +4 +6 градусів, вдень +11 +13 градусів.

У західних областях сонячно, можлива невелика хмарність. Вночі від +4 до +6 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +11 до +14 градусів.

В центральній частині країни без опадів, хмарно. Опади не прогнозуються. Вночі +6 +8 градусів, вдень від +11 до +14 градусів.

У Києві 7 листопада очікується суха погода і невелика хмарність, але без опадів. Вночі +5 +7 градусів, вдень від +9 до +11 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 7 листопада

У неділю в більшості регіонів України впаде нічна температура повітря до +3 +5 градусів, тепліше буде тільки на півдні, від +5 до +7 градусів. Денна температура повітря становитиме від +9 до +12 градусів. У південних і західних областях повітря прогріється до +12 +14 градусів.

У Києві 8 листопада без опадів, хмарно. Вночі від +4 до +6 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +9 +11 градусів.

Карта погоди в Україні на неділю, 8 листопада

За прогнозом Українського гідрометцентру, з понеділка, 9 листопада, в Україні почне поступово опускатися температура повітря, і вже до 11 листопада нічна температура становитиме -1 градус майже у всіх областях країни. Денна температура повітря теж впаде - до +3 +6 градусів. Однак дощі або сніг поки не прогнозуються.

Карта погоди в Україні на середу, 11 листопада

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Діденко назвала дату перших морозів в Україні.

А також розповідали про те, що синоптики пообіцяли українцям потепління найближчим часом.