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И похудеть, и улучшить здоровье: эндокринолог назвала диету для продления молодости

Автор: Татьяна Турчаникова

Антиэйдж-терапия и способы продления молодости лучше работают при правильном питании.

Например, интервальное голодание - это уникальный бесплатный инструмент не только для похудения, но и для решения многих проблем со здоровьем.

Об этом в своем Instagram рассказала эндокринолог Катерина Григорьева.

По ее мнению, одна из стратегий продления молодости связана с использованием голода.

Я делаю акцент именно на интервальном голодании потому, что все остальные методики голода, которые занимают более 36 часов, можно практиковать только под присмотром врача, учитывая индивидуальные особенности.

Интервальное голодание: для здоровья и фигуры (фото: pexels.com)

Почему эта диета продляет молодость

Чередование периодов голода и принятия пищи позволяет запустить процесс аутофагии. Во время голода в клетках образуются особые органеллы, которые утилизируют клеточный мусор. Клетка становится более молодой и функциональной.

Как понять, что вам нужно интервальное голодание?

  • Если вы не успеваете нормально питаться и постоянно на перекусах, можно организовать себе 2 полноценных приема пищи - и это будет уже вписываться в стратегию ИГ 16/8.

Если при этом еще соблюдать структуру питания, то вы не будете страдать ни от голода, ни от нутритивных дефицитов.

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  • Если вы худели на каком-то питании, но вес встал и ни с места, ИГ, скорее всего, поможет решить эту проблему.

  • Снижение работоспособности после частых приемов пищи тоже повод попробовать ИГ.
  • Если вы увлеклись темой голодания и хотите попробовать, но абсолютный голод вам противопоказан, всегда можно безопасно начать с ИГ.
  • ИГ помогает уменьшить агрессию клеток при многих аутоиммунных заболеваниях и облегчить симптомы.
  • При предрасположенности к сахарному диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям, ИГ можно использовать в качестве профилактики этих и многих других состояний.
  • И, конечно, тактика ИГ идеально подходит для снижения веса, уменьшения количества висцерального жира и объемов тела без потери мышечной массы.

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