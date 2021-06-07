І схуднути, і поліпшити здоров'я: ендокринолог назвала дієту для продовження молодості

Я роблю акцент саме на інтервальному голодуванні тому, що всі інші методики голоду, які займають більше 36 годин, можна практикувати тільки під наглядом лікаря, враховуючи індивідуальні особливості.

Інтервальне голодування: для здоров'я і фігури (фото: pexels.com)

Чому ця дієта подовжує молодість

Чергування періодів голоду і прийняття їжі дозволяє запустити процес аутофагії. Під час голоду в клітинах утворюються особливі органели, які утилізують клітинне сміття. Клітка стає молодшою і функціональною.

Як зрозуміти, що вам потрібно інтервальне голодування?

Якщо ви не встигаєте нормально харчуватися і постійно на перекусах, можна організувати собі 2 повноцінних прийоми їжі - і це буде вже вписуватися в стратегію ІГ 16/8.

Якщо при цьому ще дотримуватися структури харчування, то ви не будете страждати ні від голоду, ні від нутритивних дефіцитів.

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