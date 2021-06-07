І схуднути, і поліпшити здоров'я: ендокринолог назвала дієту для продовження молодості

Антиейдж-терапія і способи продовження молодості краще працюють при правильному харчуванні.
Наприклад, інтервальне голодування - це унікальний безкоштовний інструмент не тільки для схуднення, але і для вирішення багатьох проблем зі здоров'ям.
Про це у своєму Instagram розповіла ендокринолог Катерина Григор'єва.
На її думку, одна зі стратегій продовження молодості пов'язана з використанням голоду.
Я роблю акцент саме на інтервальному голодуванні тому, що всі інші методики голоду, які займають більше 36 годин, можна практикувати тільки під наглядом лікаря, враховуючи індивідуальні особливості.
Інтервальне голодування: для здоров'я і фігури (фото: pexels.com)
Чергування періодів голоду і прийняття їжі дозволяє запустити процес аутофагії. Під час голоду в клітинах утворюються особливі органели, які утилізують клітинне сміття. Клітка стає молодшою і функціональною.
Якщо при цьому ще дотримуватися структури харчування, то ви не будете страждати ні від голоду, ні від нутритивних дефіцитів.
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