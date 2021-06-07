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Діти

І схуднути, і поліпшити здоров'я: ендокринолог назвала дієту для продовження молодості

Автор: Тетяна Турчанікова

Антиейдж-терапія і способи продовження молодості краще працюють при правильному харчуванні.

Наприклад, інтервальне голодування - це унікальний безкоштовний інструмент не тільки для схуднення, але і для вирішення багатьох проблем зі здоров'ям.

Про це у своєму Instagram розповіла ендокринолог Катерина Григор'єва.

На її думку, одна зі стратегій продовження молодості пов'язана з використанням голоду.

Я роблю акцент саме на інтервальному голодуванні тому, що всі інші методики голоду, які займають більше 36 годин, можна практикувати тільки під наглядом лікаря, враховуючи індивідуальні особливості.

Інтервальне голодування: для здоров'я і фігури (фото: pexels.com)

Чому ця дієта подовжує молодість

Чергування періодів голоду і прийняття їжі дозволяє запустити процес аутофагії. Під час голоду в клітинах утворюються особливі органели, які утилізують клітинне сміття. Клітка стає молодшою і функціональною.

Як зрозуміти, що вам потрібно інтервальне голодування?

  • Якщо ви не встигаєте нормально харчуватися і постійно на перекусах, можна організувати собі 2 повноцінних прийоми їжі - і це буде вже вписуватися в стратегію ІГ 16/8.

Якщо при цьому ще дотримуватися структури харчування, то ви не будете страждати ні від голоду, ні від нутритивних дефіцитів.

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  • Якщо ви худнули на якомусь харчуванні, але вага встала - і ні з місця, ІГ, швидше за все, допоможе вирішити цю проблему.

  • Зниження працездатності після частих прийомів їжі теж привід спробувати ІГ.
  • Якщо ви захопилися темою голодування і хочете спробувати, але абсолютний голод вам протипоказаний, завжди можна безпечно почати з ІГ.
  • ІГ допомагає зменшити агресію клітин при багатьох аутоімунних захворюваннях і полегшити симптоми.
  • При схильності до цукрового діабету і серцево-судинних захворювань, ІГ можна використовувати в якості профілактики цих і багатьох інших станів.
  • І, звичайно, тактика ІГ ідеально підходить для зниження ваги, зменшення кількості вісцерального жиру і обсягів тіла без втрати м'язової маси.

Також нещодавно лікар розповів, як зайва вага може серйозно нашкодити здоров'ю Alyona Alyona і Саші Зарицької.

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