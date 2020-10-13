Покров 14 октября: что обязательно нужно сделать, чтобы привлечь в дом счастье

Покров Пресвятой Богородицы 14 октября является великим праздником, который связан с семейными ценностями, любовью, супружеством, благополучием и ладом между женщиной и мужчиной. Также этот день является определенным рубежом, когда на смену осени приходит зима.

Существует для этого дня и ряд важных обрядов и традиций, которые важно соблюдать, чтобы в вашем доме было мирно, уютно и счастливо. О них вы можете детально прочесть в нашем материале.

Что обязательно нужно сделать на Покров

Громко и пышно отпраздновать. Считается, что шумное гулянье 14 октября обеспечит вам жизнерадостный год. Утром нужно напечь блинов, а к вечеру накрыть щедрый стол. Этот день связан с концом подготовки к зиме, поэтому люди веселились, устраивали ярмарки.

Задобрить домового. Испеченными утром блинами "обносили углы". Таким образом хозяйки "договаривались" с домовым, чтобы тот был хранителем, а не вредителем.

Растопить печь правильно. Считалось, если растопить печь яблоней в этот день, то всю зиму в доме будет тепло. Также веточками яблони и вишни окуривали дом для благополучия и удачи (в наши дни можно обойтись аналогичными благовониями).

Первой поставить праздничную свечку. Утром девушки стремились в церковь, чтобы пораньше поставить свечку и помолиться иконе Покрова Пресвятой Богородицы. Чем раньше девушка это делала, тем больше шансов у нее было первее выйти замуж.

Помолиться Богородице. У Божьей Матери нужно попросить крепкого здоровья, помощи, поддержки и защиты, а также помощи в семейной жизни и любви. Если это сделать, то целый год Богородица будет оберегать человека, который у нее в этот день просит помощи.

14 октября тоже нужно сделать дары бедным и сиротам.

Интересно, что праздник Покрова связан с событиями, что произошли в начале десятого века в Константинополе. Когда на город совершили набег сарацины-мусульмане, люди стали прятаться в храме, где хранились риза Богоматери и Ее головной покров.

Верующие так горячо молились, что к ним явилась Богородица, а рядом с ней был пророк Иоанн Предтеча и апостол Иоанн Богослов. Богородица раскрыла над людьми свой омофор (покров), и тогда в море поднялась буря, уничтожившая корабли врага.

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