Покрова 14 жовтня: що обов'язково треба зробити, щоб залучити в дім щастя

Покрова Пресвятої Богородиці 14 жовтня є великим святом, яке пов'язане із сімейними цінностями, любов'ю, подружжям, благополуччям і ладом між жінкою і чоловіком. Також цей день є певним кордоном, коли на зміну осені приходить зима.

Існує для цього дня і ряд важливих обрядів і традицій, які важливо дотримуватися, щоб у вашому домі було мирно, затишно і щасливо. Про них ви можете детально прочитати в нашому матеріалі.

Що обов'язково потрібно зробити на Покрову

Гучно й пишно відсвяткувати. Вважається, що гучне гуляння 14 жовтня забезпечить вам життєрадісний рік. Вранці потрібно напекти млинців, а до вечора накрити щедрий стіл. Цей день пов'язаний з кінцем підготовки до зими, тому люди веселилися, влаштовували ярмарки.

Задобрити домовика. Напеченими вранці млинцями "обносили кути". Таким чином господині "домовлялися" з домовиком, щоб той був охоронцем, а не шкідником.

Розтопити піч правильно. Вважалося, якщо розтопити піч яблунею в цей день, то всю зиму в домі буде тепло. Також гілочками яблуні і вишні обкурювали хату для благополуччя та удачі (в наші дні можна обійтися аналогічними благовоннями).

Першій поставити святкову свічку. Вранці дівчата прагнули до церкви, щоб раніше поставити свічку і помолитися іконі Покрови Пресвятої Богородиці. Чим раніше дівчина це робила, тим більше шансів у неї було скоріше вийти заміж.

Помолитися Богородиці. У Божої Матері потрібно попросити міцного здоров'я, допомоги, підтримки і захисту, а також допомоги в сімейному житті і любові. Якщо це зробити, то цілий рік Богородиця буде оберігати людину, яка у неї в цей день просить допомоги.

14 жовтня теж потрібно зробити дарунки бідним і сиротам.

Цікаво, що свято Покрови пов'язане з подіями, що відбулися на початку десятого століття в Константинополі. Коли на місто здійснили набіг сарацини-мусульмани, люди стали ховатися в храмі, де зберігалися риза Богоматері, Її головний покрив.

Віруючі так палко молилися, що до них з'явилася Богородиця, а поруч з нею був пророк Іоанн Предтеча та апостол Іоанн Богослов. Богородиця розкрила над людьми свій омофор (покров), і тоді в морі піднялася буря, що знищила кораблі ворога.

Раніше ми писали про головні традиції, звичаї, прикмети і заборони свята Покрови Пресвятої Богородиці.

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