Покров Пресвятой Богородицы: невероятно красивые поздравления в открытках и стихах

Покров Пресвятой Богородицы является одним из самых больших православных праздников. Его мы будем отмечать 14 октября, и в этот день нужно обязательно дарить своим близким, родным и друзьям только приятные эмоции. А в этом вам помогут невероятные открытки, картинки, поздравления в стихах и прозе, которые вы найдете в нашей статье.

Этот праздник нужно провести в шумном веселье, провожая осень и встречая зиму. С Покрова раньше начиналась пора свадеб, а девушки молились Богоматери о хорошем муже, любви и согласии в будущем союзе. Работать 14 октября нельзя, нужно печь блины, помогать бедным и просить у Богородицы защиты под ее покровом.

Красивые открытки и стихи с праздником Покрова

Пусть Богородица Святая

Покровом вас от бед накроет,

Пусть от болезней защищает

И душу с сердцем успокоит.



С Покровом вас я поздравляю,

Пусть сердце радость наполняет,

Желаю жить не унывая,

Пусть Бог во всем вам помогает.

***

Мира вам, тепла и света

И спокойствия в душе,

Чтобы счастье и здоровье

Правили у вас в семье,

Пусть любовь оберегает

Днем и ночью круглый год,

И Святая мать Христова

От беды всегда спасет!

Остановитесь на минуту,

Чтоб заглянуть в лазурь небес,

Откуда Пресвятая Дева

Простерла руки для чудес.



Пусть благодать вас наполняет,

И вера будет в вас жива.

Здоровья, света, мира, счастья,

Любви, добра в День Покрова.

***

Вам желаю на Покров

Богородицы любовь.

Не давала чтоб страдать

И послала благодать.



Чтоб душа всегда цвела,

Мир и счастье обрела,

Ни печали, ни заботы,

Чтоб не знали никогда!

С великим праздником, друзья,

Я вас хочу поздравить,

Ведь Православие всегда

Поможет вас направить.



Желаем время на молитвы,

Здоровья много и любви.

И радости душевной литры,

Как для работы, так и для семьи.

***

Богородицы покров

Сегодня наступил,

Будь благороден и здоров,

Пусть жизнь подарит сил!



Уж скоро вьюжная зима,

Катанье с горки, кутерьма,

Пусть теплота в душе живет

И Бог хранит от всех невзгод!

Окутана покровом, незримым вся земля,

Святая Богородица всегда хранит тебя.

И путь твой освещая заботливо, любя,

В молитвах помогает обрести себя.

Пусть в этот светлый праздник сбудутся мечты,

Господом услышаны будут все мольбы.

***

Пусть Богородица покровом

Своим от горя защитит,

Чтоб были в доме все здоровы,

И жили дружно, без обид.



Пусть дети в мире подрастают,

Не будет зла в душе у них,

А Богоматерь Пресвятая

Следит, чтоб смех их не затих.

Поздравления в прозе и невероятные картинки в день 14 октября

Поздравляю с чудесным праздником! Пусть в доме всегда царит уют и счастье, а близкие здоровы и счастливы. И каждый день будет наполнен хорошим настроением и душевным спокойствием.

***

Пусть Богородица крылом своим укроет Вас и Вашу семью от бед, злых мыслей и поступков. Желаю Вам, чтобы сердце было наполнено любовью к близким, душа радовалась свободе, а мысли были благими и чистыми!

Картинка с Покровом Пресвятой Богородицы (коллаж: РБК-Украина)

С праздником! Пусть свет наполнит Ваши дома, чтоб звучали в их стенах счастливые голоса и звонкий смех, светились улыбки. Пусть Пресвятая Богородица слышит Ваши молитвы, оберегая от дурных вестей и напастей.

***

Пусть в этот великий православный праздник все ваши обиды забудутся и уйдут туда, откуда они взялись. Впустите в свое сердце добро и любовь, ведь на свете вряд ли есть что-нибудь важнее. С праздником!

Картинка с Покровом Пресвятой Богородицы (фото: УНИАН)

Пусть Мать Божия укрывает вас своим покровом и ни одно на земле горе и несчастье не коснется вас. Появилась она в день покрова, явив свою любовь к людям так и всегда будет защищать нас.

***

Поздравляю с Покровом Пресвятой Богородицы. Пусть не будет горечи и суматохи в твоей жизни, пусть к счастью и успеху приводит всякий путь, пусть тобою движет сила добродушия и милосердия, пусть в ответ на молитвы твои небеса шлют благо и радость.

Картинка с Покровом Пресвятой Богородицы (коллаж: РБК-Украина)

Видеопоздравление с Покровом Пресвятой Богородицы

Ранее мы писали также про очень сильную молитву на Покров Пресвятой Богородицы, которая может исполнить самые заветные желания.

Также мы сообщали, что нужно сделать обязательно 14 октября, чтобы в семье был достаток и лад целый год.