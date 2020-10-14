Покров Пресвятой Богородицы: невероятно красивые поздравления в открытках и стихах

Как поздравить родных и близких с большим православным праздником Покров Пресвятой Богородицы - читайте в нашем материале
Покров Пресвятой Богородицы является одним из самых больших православных праздников. Его мы будем отмечать 14 октября, и в этот день нужно обязательно дарить своим близким, родным и друзьям только приятные эмоции. А в этом вам помогут невероятные открытки, картинки, поздравления в стихах и прозе, которые вы найдете в нашей статье.
Этот праздник нужно провести в шумном веселье, провожая осень и встречая зиму. С Покрова раньше начиналась пора свадеб, а девушки молились Богоматери о хорошем муже, любви и согласии в будущем союзе. Работать 14 октября нельзя, нужно печь блины, помогать бедным и просить у Богородицы защиты под ее покровом.
Пусть Богородица Святая
Покровом вас от бед накроет,
Пусть от болезней защищает
И душу с сердцем успокоит.
С Покровом вас я поздравляю,
Пусть сердце радость наполняет,
Желаю жить не унывая,
Пусть Бог во всем вам помогает.
***
Мира вам, тепла и света
И спокойствия в душе,
Чтобы счастье и здоровье
Правили у вас в семье,
Пусть любовь оберегает
Днем и ночью круглый год,
И Святая мать Христова
От беды всегда спасет!
Остановитесь на минуту,
Чтоб заглянуть в лазурь небес,
Откуда Пресвятая Дева
Простерла руки для чудес.
Пусть благодать вас наполняет,
И вера будет в вас жива.
Здоровья, света, мира, счастья,
Любви, добра в День Покрова.
***
Вам желаю на Покров
Богородицы любовь.
Не давала чтоб страдать
И послала благодать.
Чтоб душа всегда цвела,
Мир и счастье обрела,
Ни печали, ни заботы,
Чтоб не знали никогда!
С великим праздником, друзья,
Я вас хочу поздравить,
Ведь Православие всегда
Поможет вас направить.
Желаем время на молитвы,
Здоровья много и любви.
И радости душевной литры,
Как для работы, так и для семьи.
***
Богородицы покров
Сегодня наступил,
Будь благороден и здоров,
Пусть жизнь подарит сил!
Уж скоро вьюжная зима,
Катанье с горки, кутерьма,
Пусть теплота в душе живет
И Бог хранит от всех невзгод!
Окутана покровом, незримым вся земля,
Святая Богородица всегда хранит тебя.
И путь твой освещая заботливо, любя,
В молитвах помогает обрести себя.
Пусть в этот светлый праздник сбудутся мечты,
Господом услышаны будут все мольбы.
***
Пусть Богородица покровом
Своим от горя защитит,
Чтоб были в доме все здоровы,
И жили дружно, без обид.
Пусть дети в мире подрастают,
Не будет зла в душе у них,
А Богоматерь Пресвятая
Следит, чтоб смех их не затих.
Поздравляю с чудесным праздником! Пусть в доме всегда царит уют и счастье, а близкие здоровы и счастливы. И каждый день будет наполнен хорошим настроением и душевным спокойствием.
***
Пусть Богородица крылом своим укроет Вас и Вашу семью от бед, злых мыслей и поступков. Желаю Вам, чтобы сердце было наполнено любовью к близким, душа радовалась свободе, а мысли были благими и чистыми!
Картинка с Покровом Пресвятой Богородицы (коллаж: РБК-Украина)
С праздником! Пусть свет наполнит Ваши дома, чтоб звучали в их стенах счастливые голоса и звонкий смех, светились улыбки. Пусть Пресвятая Богородица слышит Ваши молитвы, оберегая от дурных вестей и напастей.
***
Пусть в этот великий православный праздник все ваши обиды забудутся и уйдут туда, откуда они взялись. Впустите в свое сердце добро и любовь, ведь на свете вряд ли есть что-нибудь важнее. С праздником!
Картинка с Покровом Пресвятой Богородицы (фото: УНИАН)
Пусть Мать Божия укрывает вас своим покровом и ни одно на земле горе и несчастье не коснется вас. Появилась она в день покрова, явив свою любовь к людям так и всегда будет защищать нас.
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Поздравляю с Покровом Пресвятой Богородицы. Пусть не будет горечи и суматохи в твоей жизни, пусть к счастью и успеху приводит всякий путь, пусть тобою движет сила добродушия и милосердия, пусть в ответ на молитвы твои небеса шлют благо и радость.
Картинка с Покровом Пресвятой Богородицы (коллаж: РБК-Украина)
Ранее мы писали также про очень сильную молитву на Покров Пресвятой Богородицы, которая может исполнить самые заветные желания.
Также мы сообщали, что нужно сделать обязательно 14 октября, чтобы в семье был достаток и лад целый год.